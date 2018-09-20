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Россиян будут лишать свободы из-за отказа удалить информацию в интернете

20 сентября 2018 года Источник:Pravo.ru

Россиянам, не удалившим информацию из интернета по требованию суда, может грозить лишение свободы. Такие законопроекты прошли третье, финальное чтение в Государственной думе РФ, пишет Pravo.ru.

Если суд постановит удалить информацию из сети, но нарушитель этого не сделает, сначала ему будут назначены штрафы (максимум — дважды). Если и после этой меры наказания нарушитель не исполнит решения суда, то ему может грозить реальный тюремный срок.

Согласно изменениям в УК, неисполнение решения суда об удалении информации сначала будет караться штрафом до 50 000 рублей, или обязательными работами на срок до 240 часов, или исправительными работами на срок до года. Также человек может быть арестован на срок до трех месяцев либо лишен свободы на срок до двух лет.

Штрафы по КоАП составят 20 000 руб. для граждан, до 50 000 руб. — для должностных лиц и до 200 000 руб. — для юридических лиц. За повторное нарушение им уже может грозить арест или обязательные работы.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Совет Федерации, а затем — на подписание к президенту России.

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