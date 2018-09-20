Сегодня 20 сентября 2018 года, 17:23

Подписан меморандум с руководством пенитенциарной системы, упрощающий доступ к правовой помощи

Координационный центр по оказанию правовой помощи, Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и Государственное учреждение «Центр пробации» подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

Целью Меморандума является консолидация усилий указанных институтов, направленных на сотрудничество в сфере предоставления бесплатной правовой помощи лицам, отбывающим наказание в виде лишения или ограничения свободы, содержащихся под стражей в местах предварительного заключения или находятся на учете в уполномоченных органах по вопросам пробации.

Меморандум подписали директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк, начальник Администрации ДКВС Александр Крикушенко и и.о. директора ГУ «Центр пробации» Олег Янчук.

По словам заместителей министра юстиции Украины Иванны Смачило и Дениса Чернышева, которые присутствовали при подписании Меморандума, такое сотрудничество даст еще больше возможностей для осужденных в доступе к бесплатной правовой помощи.

Как рассказал директор КЦ по оказанию правовой помощи Алексей Бонюк, среди основных направлений сотрудничества в рамках Меморандума является налаживание взаимодействия между ключевыми институтами, образования и организация работы дистанционных пунктов доступа к БПД в помещениях учреждений исполнения наказаний, подготовка печатных материалов и распространения их среди осужденных, проведения медиа и правопросветительских мероприятий.

«Реализация данного Меморандума является очень важной, поскольку касается огромного количества человек. Например, с 25 октября 2014 года по 11 сентября 2018 года Региональными центрами было выдано 9370 поручений адвокатам для предоставления БВПД указанным категориям граждан, из них 1656 – в 2018 году», – отметил Алексей Бонюк.

Он добавил, что по состоянию на первое полугодие текущего года центрами системы БПД был создан и обеспечена работа 25 дистанционных пунктов доступа к БПД в учреждениях исполнения наказаний по всей территории Украины, а также 111 – в уполномоченных органах по вопросам пробации.