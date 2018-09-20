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Туроператоров ожилдает усиленный контроль МЭРТ

20 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

19 сентября с.г. правительство поддержало инициированные Минэкономразвития решения, направленные на совершенствование системы государственного контроля за осуществлением туроператорской деятельности в Украине. Об этом сообщается на сайте МЭРТ.

Так, во-первых, правительство включило Минэкономразвития в перечень контролирующих органов, на которых не распространяется действие моратория на проверки бизнеса, в части предоставления Министерству права проведения плановых проверок соблюдения туристическим бизнесом лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности до конца 2018 года.

Во-вторых, правительство ввело новые критерии оценки степени рисков от осуществления туроператорами деятельности, подлежащей лицензированию. От этой оценки будет зависеть установление периодичности осуществления Минэкономразвития проверок самых туроператоров с учетом:

вида туроператорской деятельности (выездной, въездной и внутренний туризм), где выездной туризм определяется с высокой степенью риска, объема предоставленных туристических услуг туроператором (количество туристов, которые воспользовались туристическими услугами в течение года) - чем большее количество потребителей услуг, тем выше риск для них от производства туроператорами своей деятельности, наличия в течение последних трех лет нарушений лицензионных условий туроператором, наличия судебного решения об удовлетворении гражданского иска потребителя туристических услуг.

В соответствии с этим, Кабинет Министров Украины также ввел оценку туроператоров по степени риска их деятельности с учетом суммы баллов, начисленных по всем определенным критериям:

- от 41 до 100 баллов – высокая степень риска,

- от 21 до 40 баллов – средняя степень риска,

- от 0 до 20 баллов – низкая степень риска.

Указанные изменения позволят Минэкономразвития безотлагательно принимать меры в случае выявления нарушений туроператорами лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности и лишать недобросовестных туроператоров лицензии на ее производство.

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