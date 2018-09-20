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Большая Палата ВС приняла решение о выдаче паспорта гражданина Украины в форме книжечки

20 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Суд защитил право человека на невмешательство в личную жизнь в связи с обработкой персональных данных, сообщается на странице ВС в Facebook.

Реализация государственных функций должна осуществляться без принуждения человека к даче согласия на обработку персональных данных. Их обработка должна осуществляться, как и раньше, в пределах и на основании тех законов Украины, на основании которых возникают правоотношения между гражданами и государством.

«Внедрение новейших технологий не должно быть безальтернативным и принудительным. Те, кто отказываются принимать эти технологии, должны иметь альтернативу – использование традиционных методов идентификации личности», – говорится в сообщении.

19 сентября 2018 года Большая Палата Верховного Суда, рассматривая дело № 806/3265/17, защитило право лица, предусмотренное статьей 32 Конституции Украины, которой, в частности, закреплен запрет сбора, хранения, использования и распространения конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме законом определенных случаев.

Истица обратилась в суд с иском, возражая против изготовления паспорта гражданина Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, содержащем ее персональные данные.

Судьи Большой Палаты Верховного Суда рассмотрели апелляционные жалобы лиц на решение Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда от 26 марта 2018 года в образцовой деле по иску к Коростенского районного отдела Управления Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области, Управление Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области о признании противоправной бездеятельности и обязательства совершить определенные действия.

Большая Палата Верховного Суда приняла постановление по делу, частично удовлетворив исковые требования и обязав Коростенский районный отдел Управления Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области оформить и выдать истице паспорт гражданина Украины в форме книжечки в соответствии с Положением о паспорте гражданина Украины, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 года № 2503-ХII.

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