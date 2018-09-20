Сегодня 20 сентября 2018 года, 17:23

Большая Палата ВС расширила толкование понятия «спор, не подлежащий рассмотрению в порядке админсудопроизводства»

Исходя из предписаний законодательства основания для разъяснения судебного решения существуют тогда, когда постановление или определение суда является непонятным, и без такого разъяснения его тяжело исполнить, поскольку высока вероятность неправильного исполнения вследствие неясности резолютивной части. К такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суда, рассматривая апелляционную жалобу г-на Х. на определение КАС ВС от 20 февраля 2018 года о разъяснении определения ВАСУ от 17 ноября 2017 года. В свое время ВАСУ отказал истцу в открытии производства по делу об обжаловании определения Первой дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ВСП) об отказе в открытии дисциплинарного производства в отношении судей.

«Таким образом, разъяснение судебного решения является по своей сути одним из способов устранения его недостатков, но без исправления и постановления дополнительного решения этим же судом», — констатирует апелляционная инстанция.

Суд указывает, что понятность судебного решения заключается в логичном, четком, убедительном изложении решения. Четкость изложения предусматривает, в частности, что термины, используемые в судебном решении, отвечают тому содержанию, которое они имеют по законодательству Украины; такие термины четко совпадают с определениями, которые они обозначают; текст правовой нормы, примененной судом, воспроизводится без перефразирования, и при этом понятно, где приводится правовая норма, а где суд толкует ее содержание. «Судебное решение не должно содержать положений, которые бы противоречили или исключали друг друга, усложняли или делали невозможным его исполнение», — отмечает Большая Палата ВС.

Суд не согласился с утверждением суда первой инстанции о том, что истец имеет право на обжалование решения Дисциплинарной палаты исключительно в ВСП при наличии соответствующего разрешения на такое обжалование, ведь частью 2 статьи 45 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» предусмотрено, что решения об отказе в открытии дисциплинарного дела принимаются Дисциплинарной палатой и обжалованию не подлежат. Вместе с тем в понимании статей 51, 52 Закона Украины «О высшем совете правосудия» обжалованию в Совете подлежит исключительно решение дисциплинарного органа ВСП, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия судьи по сути. «Право на такое обжалование имеет судья, в отношении которого было принято соответствующее решение», — еще раз обращает внимание Большая Палата ВС.

Из изложенных законодательных предписаний Большая Палата делает вывод о том, что определение Дисциплинарной палаты об отказе в открытии дисциплинарного производства в отношении судей Бабушкинского районного суда г. Днепропетровска не может быть самостоятельным предметом судебного рассмотрения.

«В то же время Большая Палата Верховного Суда указывает, что понятие «спор, не подлежащий рассмотрению в порядке административного судопроизводства» следует толковать в более широком значении, то есть как понятие, обозначающие споры, которые не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства и которые вообще не подлежат судебному рассмотрению», — резюмирует Суд.

Подробнее о деле читайте в статье «Понять планку» («ЮП» №38 (1082) от 18 сентября 2018 года)