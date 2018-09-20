«Дело Омеляна»: адвоката не уведомили о судебном заседании, на котором арестовали квартиру и авто

Суд арестовал имущество министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак «Украинским новостям», передает Finclub.
По его словам, защита министра не была проинформирована о заседании, на котором рассматривалось ходатайство об аресте имущества. Он также подчеркнул, что защита Владимира Омеляна не намерена обжаловать сообщение о подозрении, врученное министру, и подавать апелляцию на избранную ему меру пресечения.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд наложить арест на квартиру министра в Киеве, земельный участок во Львовской области, дом в Киевской области, в котором он проживает, автомобиль BMW Х5, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.
Пресс-секретарь г-на Омеляна Марина Томко также сообщила об аресте имущества министра.
«Согласно неподтвержденной информации, закрытым решением суда арестовано имущество В. Омеляна: квартира (60 кв.м.) и машина брата министра», – написала она в Facebook.
Напомним, 13 сентября с.г. НАБУ сообщило министру Владимиру Омеляну о подозрении. Ему вменяют незаконное обогащение (часть 3 статьи 368-2 УК) и декларирование недостоверной информации (статья 366-1 УК).
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