Сегодня 20 сентября 2018 года, 13:58

Какие законотворческие и кадровые задачи предстоит решить в ходе девятой сессии парламента?

Деятельность парламента VIII созыва неумолимо приближается к финишной прямой: 4 сентября с.г. начала свою работу девятая сессия из одиннадцати возможных для одной парламентской каденции. По накалу политических страстей нынешняя сессия парламента обещает быть одной из самых напряженных ввиду предстоящего «года выборов» — в 2019-м должны состояться президентские (весной) и парламентские (осенью) выборы — и уже заявленных законодателями нормотворческих задач. Cудя по политической риторике, озвученной в первые дни старта нынешнего осенне-зимнего законодательного сезона, основным приоритетом для парламентариев будут вопросы национальной безопасности — продолжение реформы сектора безопасности в соответствии со стандартами НАТО. В частности, парламентариям нужно будет рассмотреть законопроект (разработать и инициировать его должно правительство) о задачах и полномочиях нового комитета Верховной Рады Украины, который будет заниматься обеспечением функций парламента по контролю за деятельностью государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов.

Кроме того, в раках этого законотворческого блока планируется принять новую редакцию Закона Украины «О Службе безопасности Украины», а также рассмотреть проект закона № 9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный главой государства 3 сентября с.г. Для реализации президентского сценария конституционных изменений парламентариям нужно приложить максимум усилий. Максимум в этом случае будет исчисляться не менее чем 300 голосами парламентариев, причем продемонстрировать такую политическую волю для конституционных изменений нужно будет уже в следующем году, в рамках десятой сессии. А вот программа минимум для реализации законодательного сценария главы государства для нынешней сессии — это включение законопроекта № 9037 в повестку дня сессии, направление его в Конституционный Суд Украины (КСУ) для получения заключения о соответствии его требованиям статей 157 и 158 Основного Закона и в случае получения зеленого света от Суда — предварительное одобрение законодательной инициативы «простым большинством»: голосами как минимум 226 народных депутатов.

Помимо реформирования сектора безопасности народным депутатам Украины в ближайшие пять месяцев (согласно календарному плану, девятая сессия в пленарном режиме будет работать до 18 января 2019-го) нужно активно осваивать экономическое направление (главный приоритет — принятие закона о госбюджете на 2019 год, проект которого уже внесен на рассмотрение парламента) и реализовывать реформу избирательного законодательства. Среди приоритетных кадровых задач — обновление состава Центральной избирательной комиссии и заполнение парламентской квоты в составе КСУ. Подробнее о законотворческих и кадровых планах парламента читайте в материале «Девятой вал» в свежем номере «ЮП».