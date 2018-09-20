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Сегодня 20 сентября 2018 года, 13:58

Суд не нашел оснований для содержания под стражей мэра Ужгорода

Ужгородский горрайонный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры Закарпатской области и оставил мэра Ужгорода Богдана Андриива в должности.

Об этом сообщил на судебном заседании судья Олег Придачук, передает «Радио Свобода».

Областная прокуратура просила отстранить г-на Андриива от должностных обязанностей на время расследования дела о злоупотреблениях средствами во время реконструкции архитектурно-исторического памятника «Совиное гнездо».

Однако суд не поддержал прокурора в утверждении, что подозреваемый, находясь на должности «может уничтожить доказательства уголовного преступления и осуществить незаконное влияние на свидетелей преступления».

Защита привлекла в качестве свидетелей сотрудников Ужгородского горисполкома. Они отрицали выполнения неправомерных приказов мэра.

Кроме того, среди свидетелей был председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который призвал оставить мэра в должности.

«Мы вступаем в осенне-зимний период. Очень тяжелый и финансово, и экономически для Украины и для области. Мы с мэром в этих вопросах взаимодействуем», – заявил он.

По утверждениям г-на Москаля, уголовное производство возбуждено в 2015 году. Оно касается экс-мэра Ужгорода, который подписывал контракт с польской организацией на получение гранта.

Отмечается, что в конце августа мэру Ужгорода было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных частью 5 статьи 191 УК (присвоение и растрата имущества в особо крупном размере или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

А также его подозревают в преступлениях по части 2 статьи 28 УК и части 2 статьи 366 УК, то есть в соучастии в подделке документов.

Ранее издание Mukachevo.net сообщало, что речь идет о хищении средств при реконструкции культурно-исторического центра «Совиное гнездо» на сумму более чем 6,5 млн гривен.

В пресс-службе Ужгородского горсовета изданию отрицали совершения мэром указанных преступлений, отметив, что официальная техническая документация подтверждает отсутствие материального ущерба, который бы нанес финансовый ущерб государству или общине города.

Там добавили, что все тендерные процедуры по реконструкции «Совиного гнезда» были проведены и работы начаты до вступления Богданом Андриивом в полномочия городского головы Ужгорода.

Позже Ужгородский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Закарпатской области об избрании меры пресечения Богдану Андрииву в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца или внесения залога в 440 000 гривен.

Впоследствии за него был внесен залог в размере 440 000 гривен.