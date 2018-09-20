Сегодня 20 сентября 2018 года, 13:58

Принят за основу проект, отменяющий усложненный порядок проведения судебной экспертизы

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления гарантий независимости судебного эксперта и надлежащего обеспечения осуществления судебно-экспертной деятельности» (№8336). Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 народных депутатов Украины. На заседании Верховной Рады народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко отметил, что после принятия парламентом поправок в процессуальные кодексы сейчас «каждая экспертиза проводится через постановление следователя, согласованное с прокурором и утвержденную еще и судом».

По его словам, это приводит к тому, что из-за этой усложненной процедуры люди не могут похоронить родных. При этом г-н Геращенко добавил, что такие же проблемы возникают с захоронением людей, погибших на фронте. Законопроектом предусматривается, что экспертиза проводится по обращению стороны уголовного производства или по поручению следователя судьи или суда, если для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, необходимы специальные знания. Проектом закона предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, предусмотрев уголовную ответственность за вмешательство в деятельность судебного эксперта с целью помешать осуществлению им судебно-экспертной деятельности, а также ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего судебному эксперту.

Другими изменениями в УПК сторонам уголовного производства предоставляется право самостоятельно привлекать экспертов (в том числе, на договорных условиях), за исключением обязанности стороны обвинения обращаться с ходатайством о проведении экспертизы к следственному судье в случае необходимости проведения почерковедческой экспертизы, лингвистической экспертизы речи, экспертизы видео-, звукозаписи, экономической экспертизы, товароведческой экспертизы (если стоимость объекта товароведческой экспертизы в 200 и более раз превышает размер прожиточного минимума для труда способных лиц), психиатрической экспертизы. Также проектом закона вносятся изменения в закон «О судебной экспертизе», которыми предусмотрено введение Единого государственного реестра судебных экспертиз и экспертных исследований.