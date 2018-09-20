Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд еще девять протоколов об административных правонарушениях относительно недостоверных сведений в декларациях и несвоевременной их подачи. Решение об этом приняты на заседании Национального агентства, передает сайт ведомства. В частности, протокол по результатам полной проверки декларации составлен в отношении судьи Апелляционного суда Полтавской области Василия Маличенко.
«Так, установлено, что судья в декларации 2015 года указал о наличии у него депозита на счете в банке. Однако по состоянию на конец отчетного периода такой депозит отсутствовал. Также судья недостоверно указал суммы полученного его женой дохода в виде заработной платы и пенсии, а также сумму полученных им процентов от банка», – сообщает НАПК.
Всего установлено отображение недостоверных сведений в размере 202 819 гривен.
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