Сегодня 20 сентября 2018 года, 12:16

НАПК: судья указал в декларации депозит, которого на конец отчетного периода не было

Также судья недостоверено указал сумму полученных процентов от банка

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд еще девять протоколов об административных правонарушениях относительно недостоверных сведений в декларациях и несвоевременной их подачи. Решение об этом приняты на заседании Национального агентства, передает сайт ведомства. В частности, протокол по результатам полной проверки декларации составлен в отношении судьи Апелляционного суда Полтавской области Василия Маличенко.

«Так, установлено, что судья в декларации 2015 года указал о наличии у него депозита на счете в банке. Однако по состоянию на конец отчетного периода такой депозит отсутствовал. Также судья недостоверно указал суммы полученного его женой дохода в виде заработной платы и пенсии, а также сумму полученных им процентов от банка», – сообщает НАПК.

Всего установлено отображение недостоверных сведений в размере 202 819 гривен.