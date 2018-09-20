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ЕС подозревает Amazon в недобросовестной конкуренции

20 сентября 2018 года Источник:UBR

Регулирующие органы Евросоюза проверяют деятельность одного из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, передает UBR.

Сообщается, что американская компания подозревается в использовании размещенных на ее сайте данные продавцов так, что это препятствует конкуренции. В частности, проблема заключается в том, что Amazon, размещая на своем сайте информацию продавцов, в то же время конкурирует с теми же ритейлерами. В регуляторе полагают, что компания может использовать данные других продавцов для собственных продаж.

В рамках разбирательства по данному вопросу регулирующие органы ЕС опросят участников рынка. Пока, по словам еврокомиссара, речь идет о неофициальной проверке.

К слову, основатель Amazon Джефф Безос зарабатывает за час больше всех самых богатых людей мира, а именно 4,47 млн долларов. Заработок г-на Безоса за час в 157 раз превышает средний доход сотрудника Amazon, который за год зарабатывает 28,47 тысяч долларов.

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