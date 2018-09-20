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Процедура заочного судопроизводства в Украине требует серьезного нормативного и процессуального подкрепления — Роман Тытыкало

Основания для осуществления заочного уголовного производства проанализировал управляющий АБ «Тытыкало и Партнеры» Роман Тытыкало. По его мнению, заочное производство довольно часто применяется в судебной практике за рубежом, однако до сих пор ведутся дискуссии о целесообразности его использования в тех или иных случаях.

Зачем такая форма рассмотрения дела вообще была предусмотрена? Сегодня мир настолько глобальный, что преступник может легко скрыться за границей, и при таких обстоятельствах осуществлять обычный судебный процесс практически невозможно. В то же время пострадавший от преступления хочет получить приговор суда, особенно если речь идет о возмещении финансовых убытков. В таком случае заочное производство является единственным выходом из ситуации.

В Украине процедура специального предварительного расследования регулируется пятью статьями Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины. По мнению лектора, нынешняя редакция статей УПК несовершенна, ведь выписана для конкретного судебного процесса и касается должностных и государственных преступлений.

Заочное судопроизводство возможно только в отношении лица, объявленного в международный розыск, то есть если подозреваемый скрывается в Украине, процедура к нему применяться не может, пока его не объявят в международный розыск как лицо, которое уклоняется от следствия. При этом нужно не только соблюсти определенную процедуру, но и обосновать необходимость такого розыска.

Особая процедура вручения повесток и процессуальных документов, направляемых на почтовый адрес последнего известного места жительства подозреваемого, или опубликования в средствах массовой информации, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины, вызывает вопросы относительно своевременности уведомления о подозрении.

Каким образом должно осуществляться специальное досудебное расследование? Вопрос о проведении специального досудебного расследования решает суд, однако на этой стадии процедура не предусматривает участия защитника — защитник привлекается уже после принятия решения, что ограничивает права подозреваемого.

Актуальны и вопросы защиты обвиняемого в заочном производстве. Например, каким образом осуществлять защиту при отсутствии подозреваемого или обвиняемого, особенно в случае, если привлечен адвокат, работающий в системе предоставления бесплатной правовой помощи, который никогда не общался с подзащитным и не представляет, каким образом он может наладить коммуникацию с таким клиентом.

И хотя процедура заочного судопроизводства в Украине еще не получила массового применения, по мнению Романа Тытыкало, она нуждается в серьезном нормативном и процессуальном подкреплении.