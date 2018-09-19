Сегодня 19 сентября 2018 года, 22:37

III International Compliance Forum: создание ВАС – это не венец системы органов антикоррупционной борьбы

Антикоррупционный прогресс Украины эксперты проанализировали на последней сессии III International Compliance Forum. Модератором выступил заместитель бизнес-омбудсмена в Украине Ярослав Грегирчак. Он рассказал об одном из исследований, которое фокусировалось не только на восприятии коррупции реципиентами, но и на анализе качества имплементированных мероприятий в конкретных экономических сферах. Так вот, позитивный экономический эффект оценен в 6 млдр долларов США ежегодно. «Давайте объективно посмотрим на такое словосочетание «антикоррупционная реформа», - призвал спикеров сессии Ярослав Грегирчак. Участники дискуссии: председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Попов, консультант Антикоррупционной сети для стран Восточной Европы и Центральной Азии ОЭСР Андрей Кухарук, эксперт по коррупционным рискам Vodafone Украина Игорь Щедров.

Сергей Козьяков назвал очень распространенным стереотипом то, что создание ВАС – венец функционирования системы органов антикоррупционной борьбы. Создание ВАС это часть судебной реформы, ВАС – это суд, это нужно запомнить. Антикорупционные органы – это САП, НАБУ, НАПК, а ВАС должен постановлять справедливые решения: оправдательные или обвинительные. Г-н Козьяков сообщил, что на 27 должностей в «первую инстанцию» и на 12 должностей апелляционной палаты ВАС документы подали 259 кандидатов. Другая особенность этого конкурса – привлечение международной общественности. Сегодня будет составлен список кандидатов в Общественный совет международных экспертов. «Следите за новостями», – предложил г-н Козьяков.

Удовлетворены ли вы качеством законодательной работы? Такой вопрос адресовал Ярослав Грегирчак Игорю Попову. Г-н Попов напомнил, что антикоррупционное законодательство было принято четыре года тому. Народный депутат Украины считает, что НАБУ, САП и ГБР стали сторонами корпоративных и политических конфликтов, поскольку при необходимости подход можно найти к любому органу. Аудит деятельности таких органов нужно проводить с учетом двух критериев: сколько денег возвращены в государственных бюджет и сколько существует обвинительных актов на чиновников категории «А». Г-н Попов согласился с тем, что создание ВАС «коррупционного вопроса» не решит, ведь резонансные коррупционные дела до сих пор не направлены в суд.

Для борьбы с коррупцией также не достаточно создавать новые органы и институции, главное – консенсус элит и то что называют политической волей. Что касается планов, г-н Попов отметил, что планируется распространение ограничений, которые существуют для государственных служащих на частный сектор: декларирование, конфликт интересов. К этому нужно готовиться.

«Глобально, нельзя отметить, что в антикоррупционной теме Украины, прорыва нет. Принято новое законодательство, созданы новые институции – это большой шаг вперед. Но это только первые шаги», - отметил Андрей Кухарук. Одним из ключевых международных стандартов деятельности антикоррупционных органов является их независимость. И этот вопрос все еще очень актуальный для украинских реалий.

Игорь Щедров подчеркнул, что важную роль в реформировании государственного и муниципального сектора, повышении санкций и сокращении коррупционных ниш играют институты гражданского общества. По словам г-на Щедрова, мы можем говорить не столько об искоренении коррупции как явления, столько о создании среды, где коррупция является неприемлемой моделью поведения.

III International Compliance Forum завершил свою работу.