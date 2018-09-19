Сегодня 19 сентября 2018 года, 19:14

International Compliance Forum: внедрение GDPR-правил требует вовлечения всего офиса

В фокусе обсуждения III International Compliance Forum — защита информации — новая зона рисков для бизнеса. Модератором панельной дискуссии выступает партнер МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Ольга Белякова. По ее словам, о защите персональных данных и Общем регламенте защите персональных GDPR говорили больше года – пришло время поделиться первой практикой.

В числе участников дискуссии: советник, руководитель отдела «Комплаенс» ЮФ Redcliffe Partners Арио Дехгани, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности ЮФ Taylor Wessing Василий Поп-Стасив, руководитель юридического отдела, комплаенс-офицер группы компаний «Хенкель в Украине» Ольга Лукьянова, директор по правовым вопросам региона Евразия Veon Group Ольга Прокопович, офицер по защите данных авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Станислав Коваленко, руководитель юридического отдела McDonald’s Ukraine Ирина Мусийчук.

Ольга Лукьянова сообщила, что в их компании GDPR полноценно стартовал. Этому предшествовала огромная работа, ведь вопросов оказалось намного больше, чем было ответов. Выяснилось, что очень много информации просто «лежит» в компьютерах. Эти данные были проанализированы, часть их была удалена в отсутствие необходимости: во-первых, они устарели, во-вторых, они были нерелевантными. Что именно сделали в компании? Обучили персонал новому законодательству. Сообщили сотрудникам, какие их персональные данные подлежат обработке. Был разработан диджитализированный тренинг, где простыми словами объяснялось, что такое GDPR и как с ним обращаться. Ольга Лукьянова подчеркнула, что в бизнесе наиболее широкий пласт информации связан с персональными данными (к примеру, в маркетинге).

Г-жа Лукьянова отметила, что GDPR-функции возлагаются ни на комплаенс, ни на юристов, а для их выполнения выделяется специальный человек. Страны ЕС в приоритете по внедрению норм Регламента, но несмотря на то что Украина стоит во второй очереди, после 25 мая с.г. в компании занялись «наведением порядка в своем доме»: ненужные данные были удалены; внесены изменения во все типовые договоры «Хенкель»; при поступлении на работу каждый сотрудник подписывает заявление о согласии на обработку персональных данных.

Заблаговременно была начала работа по внедрению GDPR-правил и в McDonald’s. По словам Ирины Мусийчук, еще не совсем понятно, в какую сторону будет развиваться правоприменительная практика, но иски к европейским компаниям о нарушении прав граждан в сфере защиты их персональных данных уже есть. Спикер подчеркнула, что внедрение GDPR требует вовлечения всего офиса, рассказала о том что в их компании ведется политика по оценке рисков, внедрена специальная форма, которая должна заполняться при формировании определенного процесса или внедрении программы/продукта инициатором идеи. Главная цель — провести мониторинг на предмет рисков до внедрения продукта в жизнь. Несмотря на то что в бизнес-процессах это не особо приветствуется, в McDonald’s Ukraine понимают, что важно знать, чем чревата некорректная обработка персональных данных.

Клиенты Арио Дехгани часто интересуются, какое отношение GDPR имеет к Украине? В настоящий момент никто не может сказать, как украинское правительство будет реагировать на нормы Регламента, но есть как минимум три причины соблюдать GDPR: потенциальные штрафы, будущее законодательство, которые упростит применение норм Регламента и требования бизнес-партнеров к GDPR-комплаенсу. Г-н Дехгани посоветовал четко обозначить роли сторон GDPR-процесса (контролеров и операторов) и данные, попадающие под действие нового правового поля. Арио Дехгани отметил, что мы все учимся этому процессу. Сначала процессы будут апробированы на территории ЕС, а потом планируется задействовать и компании в других странах. «У вас еще есть время передохнуть, но отнеситесь к этому серьезно!» — призвал Арио Дехгани.

Авиакомпании — идеальные субъекты для GDPR-комплаенса. На этом акцентировал внимание Станислав Коваленко. В «МАУ» начали изменять свои бизнес-процессы еще в 2016 году, но самая сложная работа осуществлялась за несколько месяцев до вступления в силу Регламента. Г-н Коваленко отметил, что практически все их европейские контрагенты были готовы к GDPR, договоры перезаключены еще до 25 мая. Сложнее было с контрагентами из Украины, которые считали, что к ним новые правила никакого отношения не имеют.

О том, что нового в телекоммуникационной сфере, рассказала Ольга Прокопович. Волна имплементации дошла до Украины, что очень радует. На вопрос, применять GDPR в области телекоммуникаций или нет, следует отвечать, исходя из того, насколько компания интегрирована в международный бизнес. Что касается роуминга, то собирается только информация о количестве использованных минут, а данные собираются в стране, к которой привязан телефонный номер. По словам спикера, те страны, с которыми работает Veon Group, пошли путем обязательной идентификации абонемента, не только с тем, чтобы знать, с кем они сотрудничают, но и для защиты персональных данных клиента.

В завершение сессии Василий Поп-Стасив предложил подумать о возможностях, которые создаются новым правовым регулированием. Он рассказал об одном публичном кейсе Taylor Wessing LLP, связанном с раскрытием персональных данных. Несмотря на то что персональные данные активно защищаются, необходимо четко различать, какие данные являются персональными, какие — конфиденциальными, а какие — открытыми. И даже если персональные данные находятся в открытом доступе, это еще не значит, что их можно использовать, хранить и обрабатывать.

Taylor Wessing имеет офисы во многих странах, но они не могут передавать информацию о клиентах, свободно делиться опытом, поскольку это будет считаться нарушением законодательства о защите персональных данных.