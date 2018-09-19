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Осуждение за тяжкие или особо тяжкие преступления в заочном производстве может существенно нарушать права человека — Александр Шадрин

19 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Тактика защиты клиента, в отношении которого возможно осуществление заочного производства, стала темой лекции партнера АО Barristers Александра Шадрина.

Спикер обратил внимание присутствующих на несоответствие условий заочного судопроизводства положениям Декларации прав и свобод человека, которые в будущем могут стать основанием для обращения в Европейский суд по правам человека. В частности, Конвенция о защите прав человека и основоположных свобод подчеркивает, что каждый обвиняемый должен иметь право защищать себя лично или с помощью адвоката.

При этом адвокат должен иметь право общаться с подзащитным и согласовывать с ним линию защиты, иначе возникают сомнения в его возможности осуществлять защиту. Обвиняемому также гарантируется право на защиту и общение с защитником. Каким образом можно соблюсти эти требования при заочном производстве, неизвестно.

Во время заочного судопроизводства возникают проблемы и с проведением экспертиз: например, как можно сравнить голос обвиняемого в ходе заочного производства?

Кроме того, в Украине нередки случаи, когда обвиняемого не уведомляют о судебном производстве в отношении него, и он узнает о своем заочном осуждении из средств массовой информации. Проблема своевременного уведомления обвиняемого заключается еще и в том, что на некоторых территориях отсутствует почтовое сообщение или сеть интернет.

Лектор отметил необходимость получения сведений о сознательном отказе подозреваемых в уголовных правонарушениях от принятия участия в уголовных процессах для возможности осуществления заочного производства. Была также освещена последняя практика по соблюдению Конвенции при осуществлении массовых перехватов трафиков телекоммуникационных средств.

В ходе лекции Александр Шадрин проанализировал мировую практику заочного судопроизводства и ЕСПЧ и отметил, что осуждение за тяжкие или особо тяжкие преступления в заочном производстве может существенно нарушать права человека.

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