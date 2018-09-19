Сегодня 19 сентября 2018 года, 17:31

Постановление следственного судьи о применении временного ареста обязательно нужно обжаловать в апелляционном порядке — Владислав Грищенко

Теме избежания содержания клиента под стражей во время экстрадиционной проверки посвятил свою лекцию советник ЮФ Ario Владислав Грищенко. Он отметил, что рассмотрение запроса компетентного органа иностранного государства о выдаче лица, а соответственно, и его задержания, или ареста может происходить исключительно в том случае, когда по закону Украины хотя бы одно из преступлений, в связи с которым запрашивается выдача, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года, или же неотбытый срок наказания разыскиваемого осужденного составляет не менее четырех месяцев.

По мнению лектора, стратегия защиты на период экстрадиционной проверки должна заключаться в следующих первоочередных шагах: исследование особенностей уголовного законодательства страны, на территории которой лицо подозревают в совершении преступления, и сравнение фабулы статьи уголовного закона этой страны с Уголовным кодексом Украины. Также нужно исследовать акты об амнистии в Украине и в стране происхождения лица (амнистия, гуманизация и т.п.) за соответствующий период для выявления возможных случаев, когда лицо в соответствии с законодательством Украины было бы освобождено от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Срок задержания лица, совершившего уголовное преступление за пределами Украины, — не более 72 часов, причем задержанный в течение 60 часов с момента задержания должен быть доставлен к следственному судье, в противном случае он подлежит немедленному освобождению. Поскольку, согласно пункту 2 части 6 статьи 582 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины, лицо подлежит немедленному освобождению, если установлены обстоятельства, при наличии которых выдача (экстрадиция) не производится, о наличии этих обстоятельств необходимо сообщить сразу же в момент задержания лица. Если имеются признаки, что лицо под видом привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления подвергается именно политическим преследованиям, стратегию доказательства этого обстоятельства необходимо активно реализовывать уже на стадии задержания.

Лектор обобщил распространенные ошибки прокурора, которые адвокат может использовать. Это, в частности, подача в суд «красной карточки» Интерпола на иностранном языке без надлежащим образом заверенного перевода на государственный язык и на язык, понятный задержанному лицу. Также это непредоставление суду документов, подтверждающих избрание в отношении лица компетентным органом иностранного государства меры пресечения в виде ареста (копии «красной карточки» Интерпола достаточно часто судами признаются в качестве таких документов). С целью защиты можно использовать и отсутствие квалифицированного переводчика (если привлекается переводчик, который не может подтвердить надлежащий уровень знания языка), что влияет на истечение 72-часового срока на рассмотрение ходатайства.

Следует помнить, что при рассмотрении ходатайства прокурора следственный судья не исследует вопрос о виновности или законности процессуальных решений, принятых компетентными органами иностранного государства. Но в соответствии с требованиями части 2 статьи 585 УПК Украины обязательно учитывает сведения об уклонении лица от правосудия в стране происхождения и выполнение условий, на которых произошло освобождение его из-под стражи во время этого или других уголовных производств; тяжесть наказания, угрожающего лицу в случае осуждения; возраст и состояние здоровья лица, выдача которого запрашивается, и прочность социальных связей человека, в том числе наличие у него семьи и иждивенцев.

Таким образом, доводами защиты для суда могут стать законность прибытия и пребывания лица на территории Украины, а также отсутствие претензий «криминального» характера к лицу со стороны правоохранительных органов Украины. Нужно подтвердить наличие у лица социальных связей в Украине, постоянного места жительства и источников законного дохода.