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О средствах предотвращения пребывания клиента под стражей во время экстрадиционной проверки рассказал управляющий партнер АО ANTEVERIS Дмитрий Моргун

19 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

По его словам, процедура экстрадиции включает несколько этапов: официальное обращение об установлении места пребывания на территории запрашиваемого государства лица, которое необходимо выдать; проверку обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче; принятие решения по запросу; фактическую передачу такого лица под юрисдикцию государства.

Начало экстрадиции начинается в момент задержания лица. При этом уполномоченное лицо (Нацполиция, таможенная служба и т.д.) должно немедленно предупредить прокурора, в пределах территориальной юрисдикции которого состоялось задержание. В свою очередь, прокурор, получив такое сообщение, проверяет законность задержания лица и сообщает в региональную прокуратуру. В течение 60 часов с момента задержания лица прокуратура должна доставить его к следственному судье для рассмотрения ходатайства об избрании в отношении этого лица меры пресечения в виде временного ареста. Если этот срок истек, лицо должно быть немедленно освобождено.

Избрание верной правовой позиции поможет клиенту вообще избежать ареста. В соответствии с частью 6 статьи 582 Уголовного процессуального кодекса Украины лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче, немедленно освобождается, если:

— оно является гражданином Украины;

— преступление, в связи с которым запрашивается выдача, не предусматривает наказания в виде лишения свободы по закону Украины;

— истекли предусмотренные законом Украины сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности или исполнения приговора за преступление, в связи с которым запрашивается выдача;

— компетентный орган иностранного государства не предоставил по требованию центрального органа Украины дополнительных материалов или данных, без которых невозможно принятие решения по запросу о выдаче (экстрадиции);

— выдача лица (экстрадиция) противоречит обязательствам Украины по международным договорам Украины.

Суд должен проверить наличие запроса и соответствующих документов, на основании которых решается вопрос об экстрадиции, а также отсутствие обстоятельств, препятствующих выдаче или передаче. В частности, лица не могут быть высланы или принудительно возвращены в страны, где их жизни или свободе угрожает опасность по признакам расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.

Как отметил лектор, экстрадиционные дела имеют очень разветвленную систему урегулирования, и каждое дело в этом вопросе очень индивидуальное. Поэтому надо всегда с осторожностью относиться к каждой тактической и стратегической задаче по рассмотрению вопросов соответствующей стадии экстрадиции.

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