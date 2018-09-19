Сегодня 19 сентября 2018 года, 17:31

Практика применения института спецконфискации относительно имущества третьих лиц будет развиваться с каждым днем — Тарас Пошиванюк

«Если открыть Единый государственный реестр судебных решений и посмотреть на приговоры, то можно сделать вывод, что институт спецконфискации применяется судами практически каждый день» — на этом акцентировал внимание Тарас Пошиванюк, партнер ЮК EQUITY, выступая с лекцией «Обжалование спецконфискации лицами, не являющимися участниками уголовного производства» в рамках Legal High School.

Рассказывая непосредственно об обжаловании применения спецконфискации к имуществу третьих лиц, лектор выделит четыре основания.

Первое — такой институт был применен к имуществу третьих лиц, являющихся добросовестными приобретателями. В частности, лектор подчеркнул, что законодательством предусмотрена презумпция добросовестности лица при реализации им своих гражданских прав, и ее оспаривание осуществляется исключительно в судебном порядке.

В этом аспекте Тарас Пошиванюк обратил внимание, что на практике юристы и судьи до сих пор используют информационное письмо Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел «О практике применения судами законодательства при рассмотрении гражданских дел о защите права собственности и других вещных прав» от 28 января 2013 года, в пункте 4 которого указано, что, решая вопросы, связанные с разграничением добросовестного и недобросовестного приобретателя, лицо признается добросовестным приобретателем, если оно не знало, что лицо, у которого оно приобрело вещь, не имело права ее отчуждать, и если оно не знало и не должно было знать о незаконности своего владения.

Вторым основанием является наличие судебного решения, подтверждающего совершение преступления. Такими решениями могут быть обвинительный приговор суда, решение об освобождении лица от уголовной ответственности, о применении принудительных мер медицинского характера и о применении принудительных мер воспитательного характера, вступившие в законную силу.

При этом лектор подчеркнул, что законом не определен возможный порядок действий, когда применение специальной конфискации предусмотрено соглашением о признании вины, а особенно относительно порядка апелляционного обжалования такого соглашения не участником уголовного производства. В этом вопросе Тарас рекомендовал слушателям обратить внимание на постановление Верховного Суда от 31 июля 2018 года по делу №236/1025/16-к, в котором суд указал, что, согласно требованиям пунктов 9-2, 10 части 1 статьи 393 УПК Украины, апелляционную жалобу вправе подать физическое или юридическое лицо в части, касающейся его интересов при решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, документов, которые были предоставлены суду; третье лицо — в части, касающейся его интересов при решении вопроса о специальной конфискации. Другие лица имеют такое право в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Также лектор рекомендовал использовать в своей практике постановление Верховного Суда Украины от 3 марта 2016 года по делу №5-347кс15. Правовая позиция, изложенная в этом деле, по его словам, активно применяется судьями Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда. В частности, согласно выводу ВСУ, при решении вопроса, имеются ли основания для обжалования решения суда в суде высшего уровня определенным лицом, независимо от того, принимало ли оно участие в судебном рассмотрении, ключевым является выяснение, действительно ли это решение касается интересов конкретного лица.

Еще одним основанием для обжалования применения спецконфискации служит отсутствие оценки стоимости имущества, в том числе активов, полученных незаконным путем. Проведение такой оценки является обязательным, согласно законодательству Европейского Союза, поскольку спецконфискация может быть применена лишь в случае приобретения актива ниже рыночной цены. Как отметил Тарас Пошиванюк, в Украине до сих пор не принят ни один нормативный документ и отсутствует методика проведения оценки имущества.

И последним основанием лектор назвал наличие у предмета специальной конфискации хотя бы одного из альтернативных признаков, определяющих связь предмета специальной конфискации (имущества) с преступлением. В этом ключе он отметил: попытки стороны обвинения применить спецконфискацию ко всему имуществу третьего лица недопустимы. Конфискации подлежит лишь имущество, связанное с совершением преступления или полученное в результате совершения противоправных действий.

Среди проблем, касающихся применения спецконфискации имущества третьих лиц, Тарас Пошиванюк выделил отсутствие четких критериев для определения так называемой добросовестности при приобретении имущества третьими лицами у лица, совершившего преступление, отсутствие процессуального статуса третьего лица при рассмотрении уголовного дела и, как следствие, отсутствие возможности доказательства таким лицом при рассмотрении дела по сути добросовестности приобретения (получения) имущества, а также отсутствие у третьего лица возможности кассационного обжалования судебного решения в части специальной конфискации.

Кроме того, не урегулирован вопрос об имущественных последствиях в связи с изъятием имущества у третьих лиц (в частности, не понятно, имеют такие лица право на возмещение ущерба от преступника, какой правовой статус сделок, предмет которых впоследствии конфискуется и т.п.), а также вопросы, связанные с разумными сроками ареста имущества, а также с возможностью применения ареста имущества в связи с преступлениями, совершенными до момента появления института специальной конфискации.