Сегодня 19 сентября 2018 года, 17:31

Если мы хотим выбрать идеальный банк, придется подстраиваться к его требованиям, считают участники International Compliance Forum

В рамках III International Compliance Forum продолжилось обсуждение особенностей комплаенса во взаимоотношениях с банками. Модераторами выступили Наталья Ульянова, партнер Deloitte в Украине и Вера Савва, менеджер налогово-юридического департамента Deloitte в Украине. Г-жа Савва сделала краткий обзор последних тенденций в этой сфере.

Елена Линник, управляющий партнер Gryphon Group, рассказала участникам форума о влиянии глобальной реформы в банковском секторе на комплаенс-аудит финансового состояния должников банка. Одним из концептуальных последствий реформ она назвала смещение акцентов банковского надзора в сторону изучения сути происходящих процессов. А говоря о новых подходах и принципах комплаенс-аудита должников, г-жа Линник обратила внимание, что банк должен обеспечивать полную и адекватную оценку кредитных рисков. Докладчик также детально остановилась на алгоритмах выявления кредитных рисков и рассказала о ключевых принципах соответствующих проверок.

О мировых тенденциях банковского комплаенса и особенностях его адаптации к украинской практике говорила Лана Голян, партнер практики международного бизнес-администрирования АО Juscutum. Она сосредоточилась на нюансах открытия банковского счета за рубежом и требованиях иностранных финансовых учреждений. В начале своего выступления г-жа Голян рассказала о недавних законодательных изменеия в Латвии и на Кипре, направленных на ограничения обслуживания shell company («компаний-пустышек»). Далее она прокомментировала, как происходит комплаенс-проверка потенциальных клиентов банка (юридических и физических лиц), включая вопросы резидентности, и использование криптоактивов. В конце своего выступления партнер Juscutum назвала наиболее распространенные причины, по которым украинскому бенефициару может быть отказано в открытии счета в зарубежном банке. «Банки хотят видеть кристально чистого клиента. Это невозможно, и мы стараемся банкам это объяснять», — отметила Лана Голян.

Дмитрий Лучанинов, руководитель направления Compliance АО КБ «ПриатБанк» сделал доклад на тему «Сокрытие бенефициарной собственности как комплаенс-риск». Рассказав о последних тенденциях относительно прозрачности владения бизнесом, докладчик проанализировал риски, которые могут возникнуть в отношениях с банками. Он, в частности, прокомментировал индикаторы рисков, свойственных украинским кейсам (политическая уязвимость, использование низконалоговых юрисдикций или регистрация компаний в мировых финансовых и торговых центрах, немотивированное наличие нескольких счетов, использование сложных корпоративных структур), и привел примеры запутанных структур собственности, скрывающих бенефициаров, имеющих соответствующие риски.

В завершение профильной сессии выступил Даниил Глоба, заместитель директора по правовым вопросам YouControl. Он сделал презентацию о принципах выбора идеального банка или финучреждения на основе оценки комплаенс-рисков. Особенность выбора банка состоит в том, что для оценки потенциальных клиент может использовать только открытые данные (публичная отчетность, материалы СМИ, данные сервисов проверок контрагентов), опции запросить дополнительную информацию у него нет (в отличие от банка). Наряду с проверкой правосубъектности и доступных данных финансовой отчетности г-н Глоба рекомендовал обращать внимание на негативную судебную практику с участием финучреждения и наличие у него всех необходимых лицензий. Отдельные направления проверки — режим санкций и наличие «токсических» связей. «Риски в этих направлениях являются основанием для проведения более тщательной проверки», — отметил г-н Глоба, посоветовав проводить такую проверку в обязательном порядке.