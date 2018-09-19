Для заочного судопроизводства нужна отдельная, прописанная в законе, процедура, считает Мария Зелинская

Проблемные вопросы, связанные с процедурой заочного судопроизводства, осветила в своей лекции судья Соломенского районного суда г.Киева Мария Зелинская.
Она почеркнула, что заочное осуждение — это одна из самых болезненных тем для нашего государства.
Судебное разбирательство начинается с подготовительного судебного заседания — эта стадия может длиться около трех месяцев, так как за 21 день должно быть размещено объявление о заседании. Но часто возникает ситуация, когда перейти непосредственно к заседанию невозможно, потому что в материалах производства существуют противоречивые данные относительно места пребывания лица, что создает проблемы с его уведомлением. Поэтому человек может и не знать, что на территории Украины против него существует уголовное производство, а иногда об этом узнает только из средств массовой информации.
Самое известное дело — суд над бывшим Президентом Украины Виктором Януковичем — обозначил ряд проблемных вопросов заочного судопроизводства, в частности:
— не нарушается ли право на защиту;
— надлежащим ли образом лицо уведомлено о подозрении;
— обоснованно ли подозрение;
— каким образом лицо ознакомляется с материалами уголовного производства и т.п.
Лектор отметила, что пока у нас нет отдельного процесса для такого рода дел, и используется общий процесс с применением определенных особенностей. Отсутствует развитая нормативно-правовая база производства заочного правосудия.
Возникает резонный вопрос: существуют сотни тысяч производств, по которым лица избегают ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, при этом нет ни одного производства, когда лицо заочно осудили за такие преступления, как это происходит во Франции или Дании. Пока процедура заочного судопроизводства применяется только к отдельным, особо резонансным делам, хотя должна касаться любых дел, когда лицо уклоняется от ответственности.
Главные недостатки заочного производства:
— невозможность допросить обвиняемого;
— невозможность субъективной оценки личности обвиняемого;
— сомнения в объективности судьи в отношении обвиняемого;
— отсутствие развитой нормативно-правовой базы;
— сложный порядок уведомления о месте и времени проведения судебного заседания;
— неоднозначное отношение общества и юридической науки к приговорам в заочном судопроизводстве.
Важнейшая проблема заключается в том, что после вступления приговора в силу возникают трудности с его исполнением. Процедура исполнения приговора сложная, поэтому пока нет ни одного исполненного такого приговора.
Помочь делу могли бы установление отдельного судебного процесса для заочного судопроизводства и наличие нормативно-правовой базы. Не стоит ждать, когда приговоры в заочном судопроизводстве пройдут горнило Европейского суда по правам человека, нужно уже сейчас менять процедуру.
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