Сегодня 19 сентября 2018 года, 17:31

Для заочного судопроизводства нужна отдельная, прописанная в законе, процедура, считает Мария Зелинская

Проблемные вопросы, связанные с процедурой заочного судопроизводства, осветила в своей лекции судья Соломенского районного суда г.Киева Мария Зелинская.

Она почеркнула, что заочное осуждение — это одна из самых болезненных тем для нашего государства.

Судебное разбирательство начинается с подготовительного судебного заседания — эта стадия может длиться около трех месяцев, так как за 21 день должно быть размещено объявление о заседании. Но часто возникает ситуация, когда перейти непосредственно к заседанию невозможно, потому что в материалах производства существуют противоречивые данные относительно места пребывания лица, что создает проблемы с его уведомлением. Поэтому человек может и не знать, что на территории Украины против него существует уголовное производство, а иногда об этом узнает только из средств массовой информации.

Самое известное дело — суд над бывшим Президентом Украины Виктором Януковичем — обозначил ряд проблемных вопросов заочного судопроизводства, в частности:

— не нарушается ли право на защиту;

— надлежащим ли образом лицо уведомлено о подозрении;

— обоснованно ли подозрение;

— каким образом лицо ознакомляется с материалами уголовного производства и т.п.

Лектор отметила, что пока у нас нет отдельного процесса для такого рода дел, и используется общий процесс с применением определенных особенностей. Отсутствует развитая нормативно-правовая база производства заочного правосудия.

Возникает резонный вопрос: существуют сотни тысяч производств, по которым лица избегают ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, при этом нет ни одного производства, когда лицо заочно осудили за такие преступления, как это происходит во Франции или Дании. Пока процедура заочного судопроизводства применяется только к отдельным, особо резонансным делам, хотя должна касаться любых дел, когда лицо уклоняется от ответственности.

Главные недостатки заочного производства:

— невозможность допросить обвиняемого;

— невозможность субъективной оценки личности обвиняемого;

— сомнения в объективности судьи в отношении обвиняемого;

— отсутствие развитой нормативно-правовой базы;

— сложный порядок уведомления о месте и времени проведения судебного заседания;

— неоднозначное отношение общества и юридической науки к приговорам в заочном судопроизводстве.

Важнейшая проблема заключается в том, что после вступления приговора в силу возникают трудности с его исполнением. Процедура исполнения приговора сложная, поэтому пока нет ни одного исполненного такого приговора.

Помочь делу могли бы установление отдельного судебного процесса для заочного судопроизводства и наличие нормативно-правовой базы. Не стоит ждать, когда приговоры в заочном судопроизводстве пройдут горнило Европейского суда по правам человека, нужно уже сейчас менять процедуру.