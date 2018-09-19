Сегодня 19 сентября 2018 года, 15:51

Юристы PricewaterhouseCoopers оспаривают земельный мораторий в Дрогобыче

Юристы аудиторской компании PricewaterhouseCoopers подали в Дрогобычский районный суд Львовской области от имени Ивана К. и фермера Дмитрия Огнева иск об отмене моратория на продажу земли – нормы, которая годами сдерживала иностранные инвестиции в Украину. Это может стать прецедентом для отмены многолетнего запрета на продажу сельхозземель.

Об этом «НВ Бизнес» сообщила глава практики недвижимости PricewaterhouseCoopers Legal Ольга Балицкая.

По ее словам, 11 сентября 2018 года, пользуясь своим правом свободно распоряжаться собственностью, истцы обратились к частному нотариусу с целью удостоверения договора купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,1391 га, расположенного во Львовской области.

Однако нотариус в удостоверении сделки отказал, так как в Украине с 2002 года действует мораторий на продажу сельхозземель.

«Украина осталась единственным государством в Европе и одной из последних шести стран мира, где запрещена продажа земли – наряду с Таджикистаном, Кубой и Конго», – отметила Балицкая.

По ее словам, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине входит в конфликт с положениями международного права. Так, Европейский суд по правам человека признал его нарушением прав человека, в частности – статьи 1 Первого Протокола Конвенции о защите прав человека и основных свобод в деле «Зеленчук и Цицюра против Украины». Учитывая принцип «примата международного права», нормы Конвенции имеют приоритет над иным законодательством Украины, в том числе и Переходными положениями Земельного кодекса, которые установили мораторий.

«Компания решила взяться за это дело потому, что в победе закона над абсурдом явно заинтересованы миллионы украинцев, а мы способны создать прецедент, который прорвет колоссальную плотину, открыв практическую возможность продать свой участок. Мы прекрасно понимаем, что процесс не закончится в суде Дрогобыча, и настроены на долгую борьбу в судах, где с одной стороны будет политика и лобби, но с нашей – действующие и вполне однозначные нормы законодательства», – объяснила г-жа Балицкая.