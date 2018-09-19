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International Compliance Forum: адвокат Александр Готин поделился наработками по предоставлению правовой помощи в уголовных производствах с коррупционной составляющей

19 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Особенности предоставления адвокатской помощи в уголовных производствах с коррупционной составляющей презентовал участникам III International Compliance Forum адвокат Александр Готин, председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики и комплаенса Национальной ассоциации адвокатов Украины. В начале своего специального доклада он акцентировал внимание, что вопреки распространенному мнению «коррупционные преступления» актуальны не только для госсектора, но и для частного бизнеса.

Адвокат прокомментировал сформировавшуюся практику по данной категории дел, обратив внимание на некоторые уловки правоохранительных органов и соответствующие меры реагирования стороны защиты. В частности, он рассказал о практике проведения негласных следственных действий (включая прослушивание), провокации преступления и т.д. «В каждом случае нужно подходить индивидуально и разрабатывать меры защиты с учетом всех обстоятельств дела», — акцентировал Александр Готин.

В продолжение своего выступления он остановился на проблемных вопросах судебного контроля за досудебным расследованием. По его мнению, в последнее время такой контроль ухудшился. Это создает серьезные проблемы в работе адвоката.

Г-н Готин поделился наработками по предоставлению правовой помощи в так назваемых фактовых делах, а также при расследовании дел, связанных с нарушением должностных обязанностей. Для доказывания правомерности поведения должностного лица он рекомендовал инициировать проведение судебно-лингвистической экспертизы.

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