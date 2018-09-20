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ГФС сообщает о задержании на Одесской таможне

20 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В ходе документирования преступной деятельности должностных лиц Одесской таможни Государственной фискальной службы Украины задержан начальник одного из управлений и главный государственный инспектор таможни.

Об этом информирует сайт ГФС.

«Указанные лица, действуя по предварительному сговору с группой лиц, требовали и получили неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США. Взятка требовалась за издание приказа об открытии и эксплуатации склада временного хранения», — говорится в сообщении.

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