он же e-mail

Сегодня 20 сентября 2018 года, 10:33

ГФС сообщает о задержании на Одесской таможне

В ходе документирования преступной деятельности должностных лиц Одесской таможни Государственной фискальной службы Украины задержан начальник одного из управлений и главный государственный инспектор таможни.

Об этом информирует сайт ГФС.

«Указанные лица, действуя по предварительному сговору с группой лиц, требовали и получили неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США. Взятка требовалась за издание приказа об открытии и эксплуатации склада временного хранения», — говорится в сообщении.