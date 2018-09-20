ГФС сообщает о задержании на Одесской таможне

В ходе документирования преступной деятельности должностных лиц Одесской таможни Государственной фискальной службы Украины задержан начальник одного из управлений и главный государственный инспектор таможни.
Об этом информирует сайт ГФС.
«Указанные лица, действуя по предварительному сговору с группой лиц, требовали и получили неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США. Взятка требовалась за издание приказа об открытии и эксплуатации склада временного хранения», — говорится в сообщении.
Сохранить:
Контакты:
Какой ваш любимый вид спорта?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США
Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: