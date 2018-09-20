Сегодня 20 сентября 2018 года, 10:33

ВС рассмотрел уголовное дело, применив статью УК об обратном действии уголовного закона во времени

Верховный Суд вынес постановление о применении статьи 5 Уголовного кодекса Украины об обратном действии уголовного закона во времени, сообщает портал «Судебная власть Украины».

Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», был увеличен размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в результате чего выросла и минимальная стоимость имущества, за кражу которого наступает уголовная ответственность. Однако этот нормативно-правовой акт не является законом об уголовной ответственности, а потому его принятие в конкретном случае не улучшало положение лиц, совершивших преступление. Об этом говорится в постановлении коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, которая рассмотрела кассационную жалобу прокурора на постановление апелляционного суда.

Так, согласно приговору местного суда, двое мужчин были осуждены по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище, другое помещение или хранилище). Как отмечается в решении, лица, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя по предварительному сговору, путем свободного доступа проникли в сарай домовладения, откуда тайно похитили кукурузное зерно общей стоимостью 150,22 грн.

Апелляционный суд указанный приговор изменил, переквалифицировав действия лиц с части 3 статьи 185 УК Украины на часть 1 статьи 162 УК Украины (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица). К тому же он указал: местный суд не учел требований статьи 5 УК Украины, согласно которой закон об уголовной ответственности, отменяющий преступность деяния, смягчающий уголовную ответственность или иным образом улучшающий положение лица, имеет обратное действие во времени, то есть распространяется на лиц, совершивших деяние до вступления такого закона в силу.

Как отметил суд апелляционной инстанции, во время вынесения приговора был принят Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», согласно которому увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а следовательно, выросла и минимальная стоимость имущества, за кражу которого наступает уголовная ответственность, — до 160 грн. С учетом того, что мужчины похитили имущество на сумму 150 грн 22 коп., по мнению апелляционного суда, в их действиях был состав преступления, предусмотренного статьей 162 УК, а не статьей 185.

В постановлении ВС указал на то, что Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» не является законом об уголовной ответственности, а потому его принятие в конкретном случае не улучшало положение мужчин. И это соответствует решению Конституционного Суда Украины от 19 апреля 2000 года (дело об обратном действии уголовного закона во времени).

Поэтому, как отметила коллегия судей ККС в составе ВС, суд апелляционной инстанции неправильно применил требования статьи 5 УК Украины и преждевременно пришел к выводу о необходимости переквалификации действий.

ВС отменил постановление апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. С текстом можно ознакомиться по ссылке.