Сегодня 19 сентября 2018 года, 14:09

LHS: Денис Овчаров рассказал об особенностях применения спецконфискации

Что такое специальная конфискация, как ее применить и каковы реалии формирования судебной практики в этом вопросе — эти вопросы осветил в своей лекции для слушателей Legal High School партнер, руководитель практики защиты бизнеса Lavrynovych & Partners Firm Денис Овчаров.

В начале своего выступления лектор рассказал, чем различаются простая конфискация и специальная. По его словам, отличительной чертой специальной конфискации является возможность ее применения к имуществу, приобретенному незаконным путем, в то время как обычная конфискация представляет собой вид наказания и применяется ко всему имуществу осужденного.

Основными нормативными актами, регулирующими применение спецконфискации, являются статьи 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины, часть 9 статьи 100 и статья 568 Уголовного процессуального кодекса Украины, Конвенция об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции.

Лектор обратил внимание, что вопрос, касающийся применения специальной конфискации, решается исключительно судом при принятии решения, которым завершается уголовное производство, и такая конфискация может быть применена при условии совершения преступлений, за которые предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы или штрафа более 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Основания для применения судом специальной конфискации заключаются в следующем: деньги, ценности и другое имущество были получены в результате совершения преступления и/или являются доходами от такого имущества, предназначались (использовались) для склонения лица к совершению преступления, для финансирования, и/или материального обеспечения преступления, или вознаграждения за его совершение, были предметом преступления, кроме тех, которые возвращаются владельцу (законному владельцу), а в случае, если он не установлен, — переходят в собственность государства, были собраны, изготовлены, приспособлены или использованы как средства или орудия совершения преступления, кроме тех, которые возвращаются владельцу (законному владельцу), если он не знал и не мог знать об их незаконном использовании.

Также Денис Овчаров обратил внимание, что в отличие от простой конфискации специальная конфискация может быть применена к имуществу третьих лиц, если что лицо, получившее такое имущество, знало или могло знать о его получении незаконным путем. Как отметил лектор, в зоне риска спецконфискации находится имущество третьих лиц, полученное в собственность в период незаконной деятельности или полученное безвозмездно от лица, осуществлявшего незаконную деятельность, а также имущество, полученное в собственность от лица после сообщения ему о подозрении, и имущество, денежные средства на приобретение которого были получены от лица, осуществлявшего незаконную деятельность.

В то же время лектор подчеркнул, что специальная конфискация не может быть применена к имуществу, которое находится в собственности добросовестного приобретателя. Доказательствами добросовестности приобретения могут быть документы, подтверждающие условия законности сделки об отчуждении имущества и законные источники для его приобретения. В числе таких доказательств называется и статус «законного собственника» или «добросовестного приобретателя» в рамках других видов судопроизводства.

Также Денис Овчаров обратил внимание на ключевые дела, которые в дальнейшем могут послужить ориентирами для судебной практики в вопросе применения спецконфискации: дело о конфискации имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода, по которому Суворовским районным судом г.Одессы вынесен приговор, дело о конфискации нефтепродуктов этого же завода, рассмотренное Киевским районным судом г. Одессы, «дело Януковича» — Краматорским городским судом Донецкой области вынесен приговор в отношении Аркадия Кашкина по делу о специальной конфискации 1 500 000 000 долларов США Виктора Януковича и его окружения и др.