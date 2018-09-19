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Как комплаенс создает добавленную стоимость для бизнеса, обсуждали на III International Compliance Forum

19 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Конкурентные преимущества, добавленная ценность комплаенса для бизнеса и практические аспекты комплаентности при отборе контрагентов — обзор актуальных наработок участникам III International Compliance Forum презентовали директор по юридическим вопросам ООО «Тева Украина» Анастасия Троян, директор COSA Павел Верхняцкий и старший юрист АО Arzinger Евгения Очеретько.

«Компании, у которых развита культура комплаенса, получают широкое общественное внимание, доверие клиентов и поставщиков, имеют хорошую репутацию», — отметила Анастасия Троян в начале своего выступления. К преимуществам работающей комплаенс-программы она также отнесла уменьшение или отсутствие штрафов, исков и преследований, минимизацию возможностей для мошенничества и злоупотреблений, более высокую вероятность предотвращения, выявления и исправления незаконного поведения, привлекательность бизнеса для инвесторов и контрагентов, а также то обстоятельство, что в компаниях с сильной корпоративной культурой меньше случаев нарушений среди сотрудников, чем в компаниях, где уровень ниже.

Павел Верхняцкий говорил о комплаенсе в современных геополитических условиях. Тема его доклада — как получить дополнительную выгоду от прозрачности. Он, в частности, обратил внимание на бэкграунд корпоративной безопасности в виде санкций, борьбы с терроризмом, а также глобальной кампании по подтверждению происхождения имущества. Докладчик рассказал, на что именно следует обращать внимание в контексте транспарентности бизнеса: структура собственности и активы, ключевые лица, UBO и близкое окружение, цепочка поставок и структура ВЭД. Также следует учитывать вопросы госзакупок, лицензирования, использования нелегальной рабочей силы, наличия «криминальных» связей, осуществление операций с санкционными государствами. Бизнесу Павел Верхняцкий рекомендовал вести свою деятельность, основываясь на трех принципах: Integrity, Security и Trust.

Выступление Евгении Очеретько было посвящено соблюдению баланса между антимонопольным и антикоррупционным комплаенсом. В качестве примеров зон их пресечения докладчик назвала участие в закупках, вопросы ценообразования, а также отбор контрагентов. Говоря о комплаенс-рисках при выборе контрагентов, г-жа Очеретько обратила внимание на потенциальные антиконкурентные нарушения, связанные со злоупотреблением доминирующим положением, ограничением доступа на рынок, ограничением конкурентоспособности субъектов хозяйствования без оправданных причин. В то же время в разрезе антикоррупционного регулирования возможны нарушения как национального, так и трансграничного законодательства (FCPA, UKBA и др.). Каждое их этих нарушений может повлечь за собой применение санкций и репетиционные потери для бизнеса. Старший юрист АО Arzinger дала ряд рекомендаций, как избежать нарушений при отборе контрагентов, начиная от установления четких критериев отбора и оснований для отказа в сотрудничестве до определения причин и обстоятельств прекращения сотрудничества.

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