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ГБР готово начать работу в ноябре даже без помещения

19 сентября 2018 года Источник:РБК-Украина

Государственное бюро расследований (ГБР) откроет первые производства в ноябре после избрания следователей территориальных управлений и назначения их на должности. Об этом сообщает пресс-служба ГБР со ссылкой на главу службы Романа Трубы.

«У нас нет возможности ждать — мы начнем работу с теми ресурсами, которые есть: без соответствующего помещения, оперативных подразделений и руководящего звена. Это произойдет в ноябре этого года сразу после назначения на должности следователей территориальных управлений», — сказал г-н Труба 18 сентября во время заседания Комитета министров Совета Европы в Страсбурге.

Он напомнил, что штат Государственного бюро расследований составляет 1,5 тыс. человек. «Мы объявили крупнейший в стране конкурс на 674 поста, который уже подходит к концу. Уже избраны 320 победителей конкурса. Часть из них назначены на должность», — добавил он.

Также важным шагом для эффективной работы Бюро является передача материалов полиграфа 27 победителей конкурса на занятие руководящих должностей, который проводила внешняя комиссия, отмечает Роман Труба.

Напомним: 18-19 сентября с.г. директор ГБР Роман Труба находится с рабочим визитом в Страсбурге.

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