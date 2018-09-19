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Законопроект №9083 о виртуальных активах: статус токенов и налоговые льготы

Группа народных депутатов Украины во главе с Алексеем Мушаком внесла в парламент проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций с виртуальными активами в Украине (№9083). Законопроект подготовлен авторским коллективом из 30 человек, куда вошли народные депутаты и практикующие юристы.

В соответствии с проектом виртуальные активы — любая форма записи в рамках распределенного реестра записей в цифровой форме, которая может использоваться как средство обмена, единица учета или как средство сохранения стоимости. Под термином «виртуальный актив» в этом Кодексе понимаются криптовалюта и токен-активы.

Криптовалюта определяется как виртуальный актив в форме токена, функционирующий как средство обмена или сохранения стоимости. Токен — это цифровая единица учета в рамках распределенного реестра записей в цифровой форме, имеющего криптографическую защиту.

При этом под понятием «майнинг» понимается деятельность налогоплательщика по осуществлению вычислений, направленных на поддержание работы распределенного реестра записей в цифровой форме, в том числе с целью получения виртуальных активов. Авторы проекта предусматривают, что прибылью от операций с виртуальными активами для целей раздела IV настоящего Кодекса считается «доход в виде положительной разницы между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи виртуальных активов (обмена их на валютные ценности), и расходами, связанными с их приобретением и/или майнингом».

Нормы, касающиеся особенностей налогообложения операций с виртуальными активами, предлагается внести в статью 141 Налогового кодекса. Финансовый результат по операциям с виртуальными активами определяется отдельно от финансового результата по другим видам деятельности налогоплательщика в соответствии с национальными или международными стандартами финансовой отчетности. Финансовый результат до налогообложения увеличивается на сумму отрицательного финансового результата от операций с виртуальными активами, отраженного в составе финансового результата до налогообложения налогового (отчетного) периода в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международными стандартами финансовой отчетности.

Налогоплательщик самостоятельно несет ответственность за расчет прибыли от операций с виртуальными активами и уплату налога на такую прибыль, говорится в предложенной редакции статьи 170 Кодекса.

Будет закреплено правило о том, что не являются объектом налогообложения операции по выпуску, эмиссии виртуальных активов, обмену виртуальных активов одного вида на другой, за исключением обмена токенов-активов, удостоверяющих права на товары, поставки которых являются объектом налогообложения, операции по поставке, продаже виртуальных активов, исключая поставки, продажи токенов-активов, удостоверяющих права на товары, поставки которых являются объектом налогообложения.

В переходные положения предлагается включить следующую норму: временно, на период до 31 декабря 2024 года включительно, размер ставки налога на прибыль предприятий, который применяется к прибыли от операций с виртуальными активами, составляет 5%.