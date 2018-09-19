Сегодня 19 сентября 2018 года, 14:09

International Compliance Forum: «Вопросы комплаенса в трудовом праве относятся к «серой» зоне» — Леонид Гилевич

Как обязать сотрудников придерживаться комплаенс-политики компании — практические советы участникам III International Compliance Forum дал Леонид Гилевич, юрист практики трудового права ЮФ «Ильяшев и Партнеры». Он отметил, что хотя в КЗоТ и не используется определение «комплаенс», де-факто есть нормы, регулирующие надлежащее поведение сотрудников, в том числе в разрезе комплаенс-политик. Докладчик рекомендовал фиксировать правила комплаенса в различных документах: учредительных документах работодателя, коллективном договоре, трудовом контракте и правилах внутреннего трудового распорядка, кодексе корпоративной этики и комплаенс-политиках, других документах работодателя.

Леонид Гилевич прокомментировал наиболее распространенные требования к сотрудникам, пределы контроля в конкретных ситуациях и перспективы исполнения установленных требований. Отдельно он остановился на нюансах применения мер наказания (вплоть до увольнения), поощрения (соблюдение правил комплаенса может быть определено как существенное условие премирования), а также рассказал об алгоритмах привлечения сотрудников к ответственности с учетом требований трудового законодательства.