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International Compliance Forum: «Вопросы комплаенса в трудовом праве относятся к «серой» зоне» — Леонид Гилевич

19 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Как обязать сотрудников придерживаться комплаенс-политики компании — практические советы участникам III International Compliance Forum дал Леонид Гилевич, юрист практики трудового права ЮФ «Ильяшев и Партнеры». Он отметил, что хотя в КЗоТ и не используется определение «комплаенс», де-факто есть нормы, регулирующие надлежащее поведение сотрудников, в том числе в разрезе комплаенс-политик. Докладчик рекомендовал фиксировать правила комплаенса в различных документах: учредительных документах работодателя, коллективном договоре, трудовом контракте и правилах внутреннего трудового распорядка, кодексе корпоративной этики и комплаенс-политиках, других документах работодателя.

Леонид Гилевич прокомментировал наиболее распространенные требования к сотрудникам, пределы контроля в конкретных ситуациях и перспективы исполнения установленных требований. Отдельно он остановился на нюансах применения мер наказания (вплоть до увольнения), поощрения (соблюдение правил комплаенса может быть определено как существенное условие премирования), а также рассказал об алгоритмах привлечения сотрудников к ответственности с учетом требований трудового законодательства.

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