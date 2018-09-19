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«Несмотря на затратность механизма комплаенса, именно он помогает бизнесу достигать честного успеха» — месседж участников III International Compliance Forum

Эксперты: даже самая идеальная модель политики комплаенса может оказаться нерабочей

Передовая практика комплаенса и проведения антикоррупционных проверок, этика и комплаенс во взаимоотношениях с поставщиками и контрагентами, комплаенс-сертификация компаний, ошибки комлпаенс-менеджера при внедрении международных практик на локальном рынке, влияние санкционных ограничений на бизнес — эти и другие вопросы участники III International Compliance Forum обсудили в рамках первой панельной дискуссии «Глобальная комплаентность: международные стандарты добропорядочности бизнеса». Тон обсуждению задала модератор Оляна Гордиенко, директор по управлению Европейского банка реконструкции и развития.

Сначала участники форума ознакомились с международными тенденциями в сфере комплаенса, узнав о передовом иностранном опыте из первых уст. Как подчеркнула Юлия Каленберг, партнер Pohlmann & Company (Германия), в современном мире правильно выстроенный механизм комплаенса, несмотря на затратность, способствует повышению эффективности деятельности кампании и, как следствие, росту ее прибыли. Иностранный эксперт рассказала о нюансах проведения мониторинга компаний. Как отмечалось, несмотря на популярность этого инструмента и казалось бы на его абсолютную изученность экспертами, он всегда сохраняет эффект новизны: постоянно взаимодействуя с внешними факторами, он адаптируется к особенностям ментальности разных культур.

Комплаенс — это требования неукоснительно следовать букве закона, в первую очередь антикоррупционного, констатирует Илья Антоненко, юридический советник TRACE International Inc. По его словам, в американских компаниях очень жесткие требования к добропорядочности контрагентов. «Мы в США имеем уникальную возможность распространять антикоррупционное «евангелие», поскольку ни одно другое государство не преследует нарушение своих антикоррупционных законов так решительно, как это делаем мы», — озвучил красноречивую цитату Лэнни Брюера, помощника Генерального прокурора США в 2012 году, спикер.

Говоря о влиянии санкционных ограничений на бизнес, Мария Сударикова, комплаенс-менеджер ДТЭК, также привела в пример опыт США. По ее словам, даже если в компании абсолютно отсутствует иностранный элемент, политику США в плане санкций нужно обязательно учитывать, ведь любая трансакция, которая проводится в долларах, автоматически привносит в деятельность компании американский элемент, следовательно, необходимость проверки бизнес-партнера на наличие его в санкционном списке США.

На проблематике проверки контрагентов сфокусировалась и Татьяна Кирик, комплаенс-директор Kyivstar. По ее убеждению, главный фактор риска всегда кроется в тех сферах деятельности бизнеса, которые подразумевают тесное взаимодействие с государственными органами: например, в фармакологии, телекоммуникации, нефтегазовой отрасли. Компании, которые находятся в зоне риска, в первую очередь должны позаботиться о создании кодекса поведения для своих деловых партнеров, советует г-жа Кирик.

Рассказывая об наиболее распространенных ошибках комплаенс-менеджера при внедрении международных практик на локальном рынке Анна Жарова, управляющий юридической и комплаенс-службами ООО «Филипс Украина», констатировала: внедряя программу комплаенса, нужно учитывать не только лучшие международные стандарты, но и национальные реалии. Ведь даже самая идеальная модель политики комплаенса на практике может оказаться нерабочей. Не менее важным для комплаенс-менеджера является получение фидбэка от сотрудников компании относительно действенности тех или иных механизмов, а также готовность следовать правилам профессиональной этики не только на работе, но и в повседневной жизни. Главная задача комплаенса — помогать бизнесу достигать честного успеха, выразила убеждение г-жа Жарова.

Вопреки расхожему мнению, что путь к добропорядочности бизнеса лежит через финансовые терны — существенные расходы и угрозу применения штрафных санкций, заместитель бизнес-омбудсмена в Украине Татьяна Короткая заверила: комплаенс и система риск-менеджмента — это выгодно!

О том, что бизнесу не стоит ждать штрафных санкций, а нужно действовать на опережение, внедряя эффективные инструменты комплаенса, говорила и Анна Герасимчук, председатель Секретариата UNIC — Всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса. Она презентовала участникам форума новые опции, которые предоставляет UNIC, рассказав, в частности, о проведении сертификации по вопросам комплаенса — внешней добровольной оценки уровня добропорядочности компании.

Понятие «комплаенс» в украинском юридическом лексиконе появилось относительно недавно — 5-7 лет назад, поэтому оно, очевидно, ближе молодому поколению, отметил Антон Подильчак, управляющий партнер Advice Group, акцентировав внимание на перспективности этого направления. При этом, по словам спикера, бизнес-менеджеры, которые не являются экспертами в сфере комплаенса, всегда будут взвешивать на чаше весов бизнес-необходимость введения такого механизма и перспективу создания такой программы комплаенса, которая на практике окажется эффективной.