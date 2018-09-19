Сегодня 19 сентября 2018 года, 14:09

International Compliance Forum: эксперты рассказали о преимуществах комлаентности и реагировании на нарушения

III International Compliance Forum продолжает работу. О комплаенс-диагностике бизнеса, мерах реагирования на выявленные нарушения, конкурентных преимуществах и добавленной ценности комплаенса для бизнеса участникам форума рассказали докладчики сессии, посвященной корпоративному комплаенсу. Модерировала сессию Елена Линник, управляющий партнер Gryphon Group. Она отметила, что именно корпоративная составляющая является базисом комплаенса.

Святослав Шеремета, советник по корпоративному управлению Программы правовой реформы ЕБРР в Украине, сосредоточился на вопросах улучшения практик корпоративного управления в государственном и частном секторах, а также на опыте ЕБРР в этой сфере. Он рассказал о преимуществах надлежащего корпоративного управления и прокомментировал отдельные проекты ЕБРР в госсекторе относительно структурирования и администрирования проектов по улучшению практик корпоративного управления. «ЕБРР ориентируется на принципы корпоративного управления ОЭСР и специально разработанные методологии», — отметил докладчик. Компании при этом получают конкретные рекомендации и детальный план действий для улучшения своего корпоративного управления с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

Компания, которая готова меняться и становится компетентной, имеет больше шансов получить кредит ЕБРР, подвел итог своего выступления г-н Шеремета.

В продолжение сессии Ольга Шенк, координатор судебной практики МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, презентовала алгоритмы комплаенс-диагностики бизнеса с учетом требований национального и зарубежного законодательства. Основная цель внешнего советника — проверить не просто наличие комплаенс-программы в компании, а то, как она реально работает.

В первую очередь докладчик рекомендует определить основные сферы бизнес-рисков (отношения с госорганами и госкомпаниями, отношения с контрагентами и подрядчиками, благотворительность и представительские подходы). Ключевыми элементами эффективной комплаенс-программы, по ее словам, являются адекватное реагирование, наличие сбалансированной системы контроля, регулярность оценки комплаенс-рисков, проведение регулярных тренингов для персонала, обязательность реагирования на нарушения, установленный порядок предоставления информации. Г-жа Шенк также отметила, что чем больше компания, тем важнее наличие отдельной должности комплаенс-офицера.

О том, какие именно меры реагирования целесообразно применять при выявлении в ходе внутренней проверки нарушений, рассказал Сергей Смирнов, партнер ЮФ Sayenko Kharenko. Он говорил преимущественно о нарушениях, связанных с коррупцией. По словам г-на Смирнова, в зависимости от вида расследования и обстоятельств возможны как уголовная/административная, так и дисциплинарная ответственность. К нарушителям могут применяться штрафные санкции и внутренние управленческие решения. Как отдельный вариант реагирования на выявленное нарушение докладчик назвал Self Report — когда иностранная компания самостоятельно сообщает о нарушении, совершенном дочерней структурой в Украине.