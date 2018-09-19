Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 сентября 2018 года, 15:51

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Счетная палата выдвинула претензии к Минобразования

19 сентября 2018 года Источник:РБК-Украина

Счетная палата Украины потребовала от Министерства образования и науки Украины предоставить информацию о подходах к использованию средств госбюджета на международное научно-техническое сотрудничество с участием украинских ученых. Об этом сообщает Управление информационной политики контрольного органа, передает «РБК-Украина».

По данным Счетной палаты, финансовые обязательства Украины — уплата взносов в бюджеты международных организаций на 2017—2018 годы — составляют более 495 млн гривен. Но сейчас исполняются только финансовые обязательства, а государство не получает от такого сотрудничества надлежащей экономической и социальной выгоды.

В сообщении отмечается, что Министерство образования и науки в рамках двустороннего сотрудничества в течение 2017 года и первого полугодия 2018 года реализовывало 158 международных научно-технических проектов. Общая их сумма — 17,8 млн гривен. В 2017 году был завершен 21 проект. Однако экспертиза отчетов выполненных работ не включена в приоритеты работы МОН. В частности, с 2015 года такая экспертиза не заказывалась. Из-за этого Министерством утрачен внутренний контроль за получением результатов завершенных работ стоимостью 3,2 млн грн, говорится в сообщении.

«Кроме того, у МОН нет информации о внедрении завершенных международных проектов, их влиянии на экономику и общество, полученной государством выгоды от их реализации. Системный мониторинг результатов двустороннего международного научно-технического сотрудничества учреждений высшего образования и научных учреждений МОН не проводится. Предоставленная учреждениями высшего образования отчетность не обобщается», — подчеркнули в Счетной палате.

Напомним: ранее Счетная палата выявила нарушения в использовании средств на «Евровидение-2017».

Также Счетная палата Украины обнаружила нарушение законодательства в Министерстве обороны на сумму 600 млн гривен.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 38 (1082) от 18/09/18 Свежий номер

Комплаенс

№ 38 (1082)
Государство и юристы

Девятой вал

Отрасли практики

Алиментарный механизм

Тема номера:

Ролевой прием

Частная практика

Дальний свет

Архив голосованийVox Populi

Какой ваш любимый вид спорта?

Плавание в законах

Забег по судам

Вольная борьба с коррупцией

Перетягивание клиента

Спорт здесь неуместен

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Legal Golf Cup 2018

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом