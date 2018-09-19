Сегодня 19 сентября 2018 года, 15:51

Счетная палата выдвинула претензии к Минобразования

Счетная палата Украины потребовала от Министерства образования и науки Украины предоставить информацию о подходах к использованию средств госбюджета на международное научно-техническое сотрудничество с участием украинских ученых. Об этом сообщает Управление информационной политики контрольного органа, передает «РБК-Украина».

По данным Счетной палаты, финансовые обязательства Украины — уплата взносов в бюджеты международных организаций на 2017—2018 годы — составляют более 495 млн гривен. Но сейчас исполняются только финансовые обязательства, а государство не получает от такого сотрудничества надлежащей экономической и социальной выгоды.

В сообщении отмечается, что Министерство образования и науки в рамках двустороннего сотрудничества в течение 2017 года и первого полугодия 2018 года реализовывало 158 международных научно-технических проектов. Общая их сумма — 17,8 млн гривен. В 2017 году был завершен 21 проект. Однако экспертиза отчетов выполненных работ не включена в приоритеты работы МОН. В частности, с 2015 года такая экспертиза не заказывалась. Из-за этого Министерством утрачен внутренний контроль за получением результатов завершенных работ стоимостью 3,2 млн грн, говорится в сообщении.

«Кроме того, у МОН нет информации о внедрении завершенных международных проектов, их влиянии на экономику и общество, полученной государством выгоды от их реализации. Системный мониторинг результатов двустороннего международного научно-технического сотрудничества учреждений высшего образования и научных учреждений МОН не проводится. Предоставленная учреждениями высшего образования отчетность не обобщается», — подчеркнули в Счетной палате.

Напомним: ранее Счетная палата выявила нарушения в использовании средств на «Евровидение-2017».

Также Счетная палата Украины обнаружила нарушение законодательства в Министерстве обороны на сумму 600 млн гривен.