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Минюст США начинает расследование против Tesla из-за твитов Илона Маска

19 сентября 2018 года Источник:UBR

Министерство юстиции США начало расследование по факту заявлений главы компании Tesla Илона Маска о возможности выкупа ее акций и вывода с биржи. Об этом пишет Bloomberg, передает UBR.ua.

Данное уголовное расследование начато параллельно с гражданским процессом Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая проверяет те же заявления г-на Маска, сделанные им в Twitter.

В ходе расследования регулятор установит, были ли у руководителя Tesla основания заявлять о планах выкупить компанию и наличии соответствующего финансирования для этого, а также понять, почему столь важная информация была распространена им через социальную сеть.

7 августа Илон Маск написал в своем микроблоге в Twitter, что собирается выкупить Tesla по цене 420 долларов за акцию. При этом он добавил, что «финансирование обеспечено». Однако на фоне критики и после переговоров с акционерами и членами совета директоров Илон Маск заявил, что компании лучше оставаться публичной.

В соответствии с законодательством США компании и их топ-менеджеры не имеют права предоставлять недостоверную информацию относительно значимых корпоративных событий.

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