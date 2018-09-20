Роскомнадзор проверит Facebook и Twitter на соблюдение закона

В середине декабря Роскомнадзор потребует от Facebook и Twitter отчета по выполнению требований закона о хранении данных россиян. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Александр Жаров.
По словам руководителя Роскомнадзора, Twitter прислал в службу письмо, в котором заверил: во второй половине 2018 года компания локализует базы данных российских граждан на территории России. Как пишут «Ведомости», после 15 декабря РК направит компании письмо: «Скажите, где они хранятся, эти данные?». Такое же письмо получит и Facebook. Жаров уточнил, что эти мероприятия — по сути начало проверки соцсетей.
Если выяснится, что соцсети не предпринимают действий по переносу персональных данных россиян в Россию, они рискуют быть заблокированными. Жаров отметил, что Twitter, насколько ему известно, уже работает над переносом данных.
Закон о хранении персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает компании, в том числе зарубежные, хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России.
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