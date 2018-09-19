ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

2 октября 2018 года в Inveria Flow Space (ул. Владимирская, 49А, Киев) юридическая фирма Aequo совместно с контент-маркетинговым агентством Top Lead и «Ощадбанком» проведет экспертную дискуссию FinTech: Evolution of Financial Services. В фокусе дискуссии — состояние и перспективы развития индустрии финансовых технологий, ее значение для функционирования и роста экономики Украины.
Во время дискуссии представители бизнеса и эксперты обсудят, что собой представляет индустрия финансовых инноваций: кто основные игроки, какие факторы являются ключевыми для развития отрасли, как финтех влияет на экономику и как регулируется эта отрасль. Эксперты расскажут об успешных кейсах: трансформации банков, создании финтех-продуктов, объяснят, как строится инфраструктура для финтех — мобильных платежей, краудфандинговых платформ, электронных переводов и т.п.
Также во время дискуссии будет представлен обзор индустрии финансовых технологий — инфографический справочник Fintech Guide 2018, который содержит актуальную информацию о роли финтеха в экономике, трендах рынка, функционировании платежей, иншуртехе, робоэдвайзерах и пр. Справочник будет полезен для бизнеса, экспертов, журналистов и всех, кто заинтересован в становлении современной индустрии финансовых технологий.
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.
Регистрация до 1 октября 2018 года. Количество мест ограничено.
Почему финтех-индустрия важна для экономики Украины? Украинские специалисты в сфере IТ активно вовлечены в мировую финтех-индустрию. Однако в основном их роль второстепенная — как аутсорсинговых команд. В результате инновационные финтех-продукты создаются не в Украине, а создающие их компании регистрируются в иностранных юрисдикциях. Сейчас в Украине нет ни одного финтех-единорога, ведь для этого не созданы условия.
Развитые страны активно внедряют регуляторные стимулы для развития финтеха. Например, создаются регулятивные «песочницы», между правительствами заключаются двусторонние соглашения — «финтех-мосты», позволяющие тестировать финтех-продукты не только на национальном, но и на международном уровнях, государства обязывают банки открывать свой АРІ. Однако со стороны нашего государства сделано довольно мало шагов в направлении стимулирования и поддержки развития перспективной отрасли — финтеха.
Aequo — прогрессивная украинская юридическая фирма с индустриальной специализацией, объединяющая высококвалифицированную команду талантливых и опытных адвокатов. Приоритетом работы фирмы является достижение стратегических целей клиентов. Глубокие экспертные знания и знание рынка позволяют фирме разрабатывать инновационные стратегии и эффективные решения наиболее сложных вопросов.
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