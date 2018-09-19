Сегодня 19 сентября 2018 года, 14:09

Верховный Суд не нашел связи «Проминвестбанка» с террористами

Верховный Суд 11 сентября с.г. обязал «Укрзализныцю» опровергнуть размещенную в мае 2017 года на своем официальном сайте информацию о деятельности «Проминвестбанка».

В частности, 29 мая 2017 года пресс-служба госкомпании разместила на своем сайте пресс-релиз «Укрзализныця» ожидает разъяснения относительно погашения долгов подсанкционного «Проминвестбанка». В данном сообщении «Укрзализныця» утверждала, что не имеет четкой гарантии, что средства, направленные на погашение кредитов в «Проминвестбанке», «не приведут к финансированию терроризма и выводу капитала в страну-агрессора».

«Проминвестбанк» считает эту информацию недостоверной и унижающей его деловую репутацию. 7 декабря 2017 года Хозсуд Киева, а 23 мая 2018 года Киевский апелляционный хозсуд удовлетворили иск банка и обязали «Укрзализныцю» опровергнуть вышеуказанную информацию.

Не согласившись с решениями судов, компания подала кассационную жалобу.

Верховный Суд также счел, что спорная информация не является оценочным суждением, а соответствует признакам утверждения, поскольку основывается на фактических данных, имеющихся у ответчика. При этом информация о возможном финансировании терроризма, по мнению суда, является недостоверной из-за того, что на банк наложены санкции, которые ограничивают его операции с материнской структурой.

ВС оставил в силе решения судов предыдущих инстанций, обязывающие «Укрзализныцю» опровергнуть сказанное.