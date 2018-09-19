Сегодня 19 сентября 2018 года, 12:26

Парламентом поддержан второй пакет законов в рамках инициативы #МаскиШоуСтоп

18 сентября с.г. депутаты Верховной Рады поддержали разработанный Минюстом в рамках продолжения реализации инициативы #МаскиШоуСтоп проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования». За документ проголосовал 321 народный избранник, передает сайт Министерства юстиции Украины.

По словам министра Павла Петренко, во время реализации первого пакета новаций #МаскиШоуСтоп, который начал действовать 7 декабря прошлого года, было выявлено несколько моментов, которые требуют совершенствования. Именно такие усовершенствования и были положены в основу разработанного Минюстом по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана законопроекта.

Министр отметил, что среди предложенных новаций предоставлено право участникам производства заявлять ходатайство о закрытии уголовного производства на основании отсутствия правонарушения, отсутствия в деянии состава преступления, вступления в силу закона, которым отменена уголовная ответственность, или в случае, если достигнут налоговый компромисс.

«При этом предусмотрено, что следователь, прокурор обязан рассмотреть такое ходатайство в срок не более трех дней с момента подачи и удовлетворить при наличии соответствующих оснований. В случае отказа участники уголовного судопроизводства смогут обжаловать его в суде», — подчеркнул министр.

Также документ дает возможность лицу, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования, обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии уголовного производства, если истекли сроки, установленные для проведения досудебного расследования.

Кроме того, сообщил Павел Петренко, при разработке законопроекта было предусмотрено усиление ответственности должностных, должностных лиц правоохранительных органов за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей во время досудебного расследования.

«Результаты анализа жалоб бизнеса свидетельствуют о недостаточной действенности существующих механизмов привлечения к ответственности виновных должностных, должностных лиц правоохранительных органов. Именно поэтому предлагается предусмотреть такой механизм, когда каждый будет нести персональную ответственность за допущенные нарушения. Более того, предусмотрено, что вред, причиненный действиями силовиков, будет компенсирован за счет конкретных лиц», — заявил глава Минюста.

Он добавил: лицо, права которого нарушены, может обратиться в суд с жалобой на решения, действия или бездействие органа досудебного расследования. В случае удовлетворения жалобы решение суда направляется руководителю органа для организации проведения служебного расследования и принятия мер в соответствии с законодательством.

По словам министра, участникам уголовного производства гарантировано право во время досудебного расследования обжаловать постановление следственного судьи о продлении отстранения от должности в апелляционном порядке. В настоящее время законодательство предусматривает возможность обжалования постановления следователя судьи только о продлении срока содержания под стражей или домашнего ареста.