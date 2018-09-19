Сегодня 19 сентября 2018 года, 12:26

Люстрацию судьи ВСУ Игоря Самсина признали незаконной

Кассационный административный суд Верховного Суда признал незаконной люстрацию и отменил решение об увольнении бывшего председателя Высшей квалификационной комиссии судей Игоря Самсина с должности судьи Верховного Суда.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд удовлетворил исковые требования истца, признал незаконным и отменил решение Высшего совета правосудия от 25 апреля 2017 года №988/0/15-17 о признании нарушения судьей Верховного Суда Украины требований относительно несовместительства и увольнения его с должности. Также суд отменил решение Высшего совета правосудия от 23 мая 2017 года №1223/0/15-17 об оставлении без рассмотрения заявления истца об увольнении с должности судьи Верховного Суда Украины», — говорится в сообщении.

В суде отметили, что люстрация может быть использована только для устранения или существенного уменьшения угрозы, которую представляет субъект люстрации.

«Коллегия судей установила нарушение принципа пропорциональности, поскольку в этом случае вмешательство в права личности (увольнение истца на основании нарушения требований относительно несовместимости) не оправдывают цели люстрационного процесса. В решении также указано, что истец намеревался самостоятельно отстраниться от осуществления государственной власти, подав заявление об отставке 11 июля 2016 года, что уже было бы результатом, на который направлена люстрационная процедура», — отметили в пресс-службе суда.

Суд оценил пропорциональность ограничений, примененных к истцу, с учетом поданного им заявления об отставке и решил, что они непропорциональные и неоправданные.

Решение может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда.

Согласно информации, размещенной на сайте Высшего совета правосудия, решение о признании нарушения судьей Верховного Суда Украины требований относительно несовместительства и увольнении касается Игоря Самсина.

В апреле 1995 года Самсин стал судьей Верховного Суда Украины.

5 июня 2003 года Верховная Рада избрала его судьей бессрочно.

В 2015 году в Высший совет юстиции поступили обращения Министерства юстиции о нарушении требований относительно несовместительства судьей Верховного Суда Украины г-н Самсиным.

В обращениях отмечено, что Самсин занимал должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины с 16 сентября 2010 года по 11 апреля 2014 года и не подал заявление, предусмотренное частью первой статьи 4 Закона Украины «Об очищении власти», из-за чего его и хотели уволить.