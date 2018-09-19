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Юристы Henkel рассказали, на что обращать внимание при проверке бизнеса на соответствие GDPR

25 мая с.г вступил в силу Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который унифицирует оборот персональных данных в ЕС. Особенностью этого акта является его экстерриториальное действие.

«Требования Регламента применяются к украинским компаниям в тех случаях, когда украинская компания осуществляет обработку персональных данных физического лица, пребывающего на территории Европейского Союза. Это может быть как гражданин ЕС, так и гражданин другого государства. Но если его персональные данные переданы в Украину из ЕС и каким-либо образом здесь обрабатываются, права такого лица защищены положениями GDPR. Это, например, могут быть лица, которые от имени иностранных компаний подписывают с нами договоры, или лица, которые посещают наши украинские сайты, находясь на территории ЕС. Во всех этих случаях мы должны соблюдать их права, как это прописано в GDPR», — отмечает Иванна Олещенко, юрисконсульт группы компаний «Хенкель в Украине».

«Проблемы могут возникнуть там, где их меньше всего ждешь. Даже если компания не работает с европейскими контрагентами, на ее сайт могут заходить пользователи из ЕС — это по сути презюмируется, если сайт мультиязычный. Соответственно уже в момент входа на сайт пользователя следует предупредить о том, что будет происходить с его персональными данными. И это актуально для всех, нельзя сказать, что в этом аспекте GDPR на кого-то не распространяется. Также нужно обращать внимание на суть подписываемых договоров, ведь возможны ситуации, когда с европейцами работают ваши подрядчики, — и это зона потенциальных рисков. Если бизнес нацелен на экспансию, проверка на соответствие GDPR должна происходить по всем направлениям», — подчеркивает Ольга Лукьянова, руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель в Украине».

Подробнее о влиянии GDPR на украинский бизнес, тенденциях в сфере комплаенса, алгоритмах проведения комплаенс-проверки и опыте внедрения политик в сфере защиты персональных данных читайте в интервью Ольги Лукьяновой и Иванны Олещенко («Юридическая практика» №38 от 18 октября 2018 года).