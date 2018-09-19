Сегодня 19 сентября 2018 года, 10:44

Евросуд наложил запрет на доступ ГПУ к данным телефона журналистки Н.Седлецкой

Европейский суд по правам человека принял решение применить правило 39 по делу главного редактора программы «Схемы» Натальи Седлецкой и указал правительству Украины, что оно должно обеспечить воздержание органов власти от доступа к любым данным с телефона журналистки.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на официальное письмо из Европейского суда по правам человека, полученное из Страсбурга редакцией издания вечером 18 сентября с.г.

В документе отмечается, что запрет на доступ к данным с телефона журналистки действует в течение месяца — до 18 октября 2018 года.

Это время дается защите г-жи Седлецкой для подготовки и направления полной жалобы в ЕСПЧ, которую суд будет рассматривать «в приоритетном порядке».

«18 сентября 2018 года суд... в интересах сторон и интересах надлежащего производства по делу принял решение указать правительству Украины в соответствии со статьей 39 Регламента на то, что оно должно обеспечить, чтобы органы государственной власти воздержались от доступа к любой информации, касающейся заявительницы, указанной в решении Печерского районного суда города Киева от 27 августа 2018 года», — говорится в решении ЕСПЧ.

Согласно правилу 39 Регламента ЕСПЧ, суд вправе применить временные обеспечительные меры в отношении государств, которые подписали Европейскую конвенцию по правам человека.

Такие временные меры применяются только в исключительных случаях, когда суд, рассмотрев всю необходимую информацию, пришел к выводу, что заявитель будет иметь серьезный риск необратимого вреда в случае, если мероприятие не будет применено.

«Фактически правило 39 — это приказ для правительства определенной страны немедленно принять меры, которые сделали бы невозможными наступление непоправимых последствий от нарушения прав человека», — объясняет адвокат журналистки Сергей Заяц.

10 сентября с.г. защита Натальи Седлецкой обратилась в ЕСПЧ с просьбой применить правило 39 Регламента, чтобы обезопасить источники антикоррупционных расследований журналистки и возглавляемой ей редакции программы «Схемы» от возможного раскрытия.

В обращении журналистка просила прекратить сбор Генеральной прокуратурой информации о звонках, СМС, местах нахождения ее мобильного телефона за 1,5 года и заставить украинскую власть пересмотреть решение суда, выдавшего санкцию следователю на доступ к этой информации.

«Теперь Генпрокурор Юрий Луценко должен исполнить решение ЕСПЧ и не просто дать указание следователю прекратить сбор информации с телефонов журналистов, но и в случае, если такая информация была уже получена, запретить ее анализировать, а возможно, и уничтожить ее. Такая процедура», — объясняет адвокат.

По его словам, невыполнение Генеральной прокуратурой требований ЕСПЧ будет сложно скрыть.

«Это достаточно серьезные политические последствия, за которые многим придется отвечать лично. Всем придется отвечать на очень неприятные вопросы: как так случилось, что Украина не выполнила это требование, если свобода слова является основополагающей ценностью, на которой строится демократическое общество», — отметил адвокат.