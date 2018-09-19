Сегодня 19 сентября 2018 года, 10:44

Стартовал III International Compliance Forum

Добропорядочность, прозрачность, устойчивость к коррупционным рискам — эти «три кита», три необходимые составляющие, являются фундаментом не только эффективного функционирования органов государственной власти, но и ведения бизнеса. За последние несколько лет понятие «комплаенс» прочно укоренилось в деловом лексиконе и стало своеобразным трендом на рынке юридических услуг.

Тенденции, наметившиеся за последний год в сфере комплаенса в Украине и в мире, будут обсуждаться сегодня на International Compliance Forum — традиционном мероприятии, которое «Юридическая практика» уже третий год подряд проводит в сентябре. Генеральным партнером форума в этом году выступила ЮФ «Ильяшев и Партнеры», экспертным — МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, профессиональным — Gryphon Group. Мероприятие проводится при поддержке Всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса — UNIC.

Участники форума — представители бизнеса, юридического рынка, органов власти, ведущие отечественные и международные эксперты в сфере комплаенса, в рамках четырех сессий обсудят следующие вопросы:

• «Глобальная комплаентность: международные стандарты добропорядочности бизнеса»;

• «Корпоративный комплаенс»;

• «Комплаенс во взаимоотношениях с банками»;

• «Защита информации — новая зона рисков для бизнеса».

Изюминкой нынешнего форума, его финальным аккордом, станет баттл «Антикоррупционный прогресс Украины», в ходе которого эксперты проанализируют юрисдикционные риски Украины, оценят работу ключевых органов — Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, поделятся своими ожиданиями от создания Высшего антикоррупционного суда и попытаются найти ответ на вопрос: чем же бизнес может помочь государству в преодолении коррупции?