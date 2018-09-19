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Парламент увеличил количество членов ЦИК

19 сентября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Верховная Рада Украины увеличила количество членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.

Соответствующий законопроект №9090 за основу и в целом поддержали 236 народных депутатов.

Голосование за назначение новых членов ЦИК ожидается в четверг, 20 сентября с.г.

Перед голосованием за расширение состава Центризбиркома спикер Андрей Парубий сказал: «Либо послезавтра, в четверг вечером, Украина будет с новой избирательной комиссией, либо мы рискуем войти в выборы со старой избирательной комиссией».

«Кто за обновление состава ЦИК, тот проголосует за разблокировку (процесса — ред.). И я призываю всех поддержать и проголосовать данный закон», — сказал глава Верховной Рады.

После позитивного голосования г-н Парубий подытожил: «Решение принято, закон принят, и это дает нам возможность в четверг избрать новый состав Центральной избирательной комиссии. Новый ЦИК будет!».

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