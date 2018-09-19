Парламент увеличил количество членов ЦИК

Верховная Рада Украины увеличила количество членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.
Соответствующий законопроект №9090 за основу и в целом поддержали 236 народных депутатов.
Голосование за назначение новых членов ЦИК ожидается в четверг, 20 сентября с.г.
Перед голосованием за расширение состава Центризбиркома спикер Андрей Парубий сказал: «Либо послезавтра, в четверг вечером, Украина будет с новой избирательной комиссией, либо мы рискуем войти в выборы со старой избирательной комиссией».
«Кто за обновление состава ЦИК, тот проголосует за разблокировку (процесса — ред.). И я призываю всех поддержать и проголосовать данный закон», — сказал глава Верховной Рады.
После позитивного голосования г-н Парубий подытожил: «Решение принято, закон принят, и это дает нам возможность в четверг избрать новый состав Центральной избирательной комиссии. Новый ЦИК будет!».
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