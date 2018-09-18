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«Что делать адвокату, когда его клиента объявил в розыск Интерпол?» — на этот вопрос слушателям LHS отвечала Екатерина Шапран

Екатерина Шапран, адвокат, юрист практики уголовного права и защиты бизнеса Arzinger, в рамках Legal High School рассказала о действиях адвоката в случае, если его клиента огласили в розыск через Интерпол.

В самом начале лектор разъяснила основную цель международной полицейской организации Интерпол, которая заключается в кооперации между полицейскими органами разных стран для эффективного осуществления ими своих обязанностей, в том числе доступа к общим базам данных и использования каналов коммуникации. При этом каждое государство-участник имеет свое представительств в виде Национального центрального бюро Интерпола (в Украине — Департамент международного полицейского сотрудничества).

Екатерина Шапран рассказала о процедуре оглашения в розыск. Так, правоохранительный орган в ходе уголовного производства формирует и направляет запрос в Национальное центральное бюро Интерпола, которое проверяет запрос на соответствие процедурам Интерпола и направляет его в Генеральный секретариат Интерпола. При наличии оснований Интерпол объявляет лицо в розыск и присваивает ему специальную карточку. Существует восемь видов таких карточек в зависимости от степени угрозы. К примеру, «красная карточка» присваивается разыскиваемым лицам с высоким уровнем угрозы, а «голубая» — лицам, которые могут представлять интерес в ходе уголовного производства. К каждой из карточек в правилах Интерпола детально описаны требования и условия, которых должны придерживаться заявители.

Как же можно узнать, что ваш клиент объявлен в розыск? Первый способ — зайти на сайт Интерпола, где публикуются фамилии лиц, которым присвоили «красные карточки». Однако на сайте указана лишь часть лиц, объявленных в розыск. Часты случаи, когда об объявлении в розыск человек узнает непосредственно во время пересечения границы.

Кроме того, получить информацию о наличии лица в розыске можно путем направления запроса в национальные органы полиции.

Также лицо может обращаться с подобным запросом в Комиссию по контролю над файлами Интерпола (Комиссия).

Когда адвокату стало известно, что его клиента объявили в розыск, он в первую очередь должен выяснить, по какому поводу и в какой роли разыскивают его клиента. Во-вторых, необходимо узнать, какая карточка ему присвоена, и при необходимости направить необходимые уточняющие запросы. После этого рекомендуется проверить основания для объявления розыска и присвоения соответствующей карточки (в том числе выяснить, не были ли нарушены положения статей 2 и 3 Конституции Интерпола и Правил обработки данных Интерпола). В частности, нельзя объявлять лицо в розыск по политическим, военным, религиозным, расовым мотивам, а также в случае нарушения свободы слова человека, применения к нему пыток и в случае других, определенных Интерполом оснований.

В случае выявления нарушений при объявлении в розыска следующим шагом адвоката должна стать подготовка соответствующего обращения с аргументами относительно удаления информации о лице из баз Интерпола. Лектор обратила внимание слушателей на необходимость детальной аргументации, что требует постоянного сбора доказательств и ведения длительной письменной коммуникации с органами Интерпола.

Екатерина Шапран предложила следующие варианты, которыми может воспользоваться адвокат, для того чтобы удалить информацию о клиенте из баз Интерпола. Так, можно связаться с органами полиции страны, которая инициировала вопрос присвоения лицу соответствующей карточки, с запросом об удалении информации о лице из баз Интерпола. Среди трудностей, которые могут возникнуть, спикер назвала очень низкую вероятность того, что органы национальной полиции снимут лицо с розыска по такому запросу. Некоторые иностранные юристы практикуют обращение в органы полиции страны, где проживает в настоящее время лицо, с запросом об удалении информации о нем из баз Интерпола. Третий способ — направить обращение (жалобу) в Комиссию по контролю над файлами Интерпола с запросом об удалении информации о лице. Необходимо учитывать, что процедура рассмотрения запроса в Комиссии Интерпола занимает длительное время (около 8–12 месяцев), и нет никакой гарантии, что в результате рассмотрения запроса положение заявителя не ухудшится. Кроме того, редкими являются случаи, когда Комиссия приостанавливает розыск на время рассмотрения запроса.