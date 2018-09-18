Сегодня 18 сентября 2018 года, 15:56

О нюансах ареста имущества за границей слушателям LHS рассказал В.Яремко, советник Sayenko Kharenkо

Нынешняя неделя в Lеgal High School посвящена международным аспектам уголовного производства в Украине. Сегодняшний модуль Школы уголовной практики «Розыск имущества и спецконфискация» открыла лекция Владимира Яремко, советника ЮФ Sayenko Kharenkо, который рассказал об аресте имущества за границей — правовых основаниях и управлении таким имуществом.

Свою лекцию спикер провел в интерактивном формате, задав аудитории ряд вопросов. Например, может ли украинский суд арестовать имущество, которое находится за границей, и каковы последствия неисполнения решения украинского суда в других странах? Юрисдикция национальных судов распространяется лишь на территорию Украины, напомнил Владимир Яремко о базовом принципе определения сферы компетенции отечественной Фемиды, при этом добавив, что случаи, когда украинский суд в рамках обеспечительных мер вводил ряд запретов для иностранных юридических лиц все же были (яркий пример — определения Соломенского районного суда г.Киева от 15 декабря 2017 года по делу №760/27582/17 и Апелляционного суда г.Киева от 5 сентября 2018 года по делу №796/165/2018).

Может ли национальный суд арестовать имущество, которое находится в Украине, в поддержку судебного или арбитражного процесса за границей? Отвечая на этот проблемный вопрос, лектор подчеркнул: в поддержку судебного процесса за границей украинская Фемида этого сделать не может, чего не скажешь о поддержке арбитражного процесса. Владимир Яремко рассказал о нюансах соответствующего механизма, который появился лишь 15 декабря прошлого года, после принятия нового процессуального законодательства. Он обратил внимание на часть 6 статьи 151 Гражданского процессуального кодекса Украины, устанавливающей перечень документов и материалов, которые прилагаются к заявлению об обеспечении иска по делу, переданному на рассмотрение международного коммерческого арбитража, третейского суда.

Спикер также проанализировал нюансы законодательного регулирования и практического применения нового для Украины института спецконфискации. Владимир Яремко отдельно сфокусировался на таком иностранном инструменте, как WFO (Worldwide Freezing Order) — судебный приказ о замораживании активов по всему миру. Для того чтобы получить такой международный ордер, как сказал лектор, истец должен приложить максимум усилий. Он должен доказать, что имеет хорошие аргументы по сути спора и что ответчик имеет активы, которые можно взыскать (это может быть что угодно: от денежных и банковских счетов до акций и облигаций). Кроме того, заявитель, если это возможно, должен определить для суда активы, подлежащие замораживанию, включая их местоположение и стоимость. На самом деле, как отмечает г-н Яремко, не нужно идентифицировать все существующие активы: если истец может идентифицировать один основной актив, то часто приказ о замораживании будет способствовать выявлению других. Среди последствий нарушения WFO — заключение под стражу. Скажем, в английском праве срок такого ареста — 2 года.

Заключительную часть лекции Владимир Яремко посвятил проблематике управления арестованным имуществом, рассказав, в чем разница между receiver и liquidator. Среди прочего он обратил внимание на часть 5 статьи 41 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», регламентирующую полномочия ликвидатора и членов ликвидационной комиссии. Согласно указанной норме, при осуществлении своих полномочий ликвидатор имеет право заявить требования к третьим лицам, которые в соответствии с законодательством несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника в связи с доведением его до банкротства. В случае банкротства должника по вине его учредителей (участников, акционеров) или других лиц, в том числе по вине руководителя должника, которые имеют право давать обязательные для должника указания или возможность иным образом определять его действия, на учредителей (участников, акционеров) должника — юридического лица или других лиц в случае недостаточности имущества должника может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Указанное положение — это не «мертвая норма», подчеркивает лектор, приводя примеры ее применения из судебной практики. Скажем, это решения Верховного Суда от 30 января с.г. по делу №923/862/15 и от 4 сентября 2018 года по делу №5023/4388/12.