Сегодня 18 сентября 2018 года, 19:21

ГФС и Нацполиция Румынии договорились об обмене информацией о выявленных преступных схемах

Государственная фискальная служба Украины и Генеральный инспекторат Национальной полиции Румынии активизируют сотрудничество в направлении противодействия таможенным и налоговым правонарушениям. Одним из актуальных вопросов, эффективность решения которого напрямую зависит от совместных действий украинской и румынской стороны, участники встречи определили противодействие контрабанде и незаконному перемещению товаров. Об этом сообщается на сайте ГФС.

По словам и.о. председателя ГФС Александра Власова, главным направлением взаимодействия является борьба с осуществлением незаконных экспортно-импортных операций и таможенным мошенничеством. Так, только в течение 2018 года ГФС на украинско-румынском участке границы было установлено более 2 тыс. фактов нарушения таможенного законодательства по незаконному перемещению товаров на общую сумму 86,5 тыс. грн. Из незаконного оборота изъято товаров стоимостью почти 60 млн гривен.

Как отметил глава ГФС, особого внимания требуют вопросы отработки и ликвидации схем незаконного перемещения через украинскую-румынскую границу сигарет, в частности, в 2018 году при осуществлении мер контроля, направленных на недопущение незаконного перемещения через украинско-румынскую границу табачных изделий, пресечено 312 фактов перемещения 8 млн штук сигарет. Украинские таможни также были активными участниками спецоперации по противодействию незаконному перемещению табачных изделий, инициированной таможенными органами Румынии. Основной целью операции было выявление незаконных каналов перемещения сигарет через украинско-румынскую границу автомобильным и железнодорожным транспортом, установление причастных физических и юридических лиц, привлечение их к ответственности.

Кроме того, актуальной сегодня является проблема незаконного вывоза леса-кругляка под видом топливной древесины. По данным ГФС, в 2018 году в Румынию было вывезено 406 тыс. тонн древесины. Также фиксируются и факты применения схем при экспорте этой категории товара. Например, лес-кругляк декларируется как топливная древесина низкого качества с закупочной ценой более 20 евро/куб м. При этом в Румынии стоимость этого товара уже в пять раз больше.

В свою очередь представители Национальной полиции Румынии отметили, что эти вопросы актуальны и для их страны. И шагом к их решению может стать оперативный обмен информацией между двумя ведомствами.

Во время встречи представители ГФС предложили румынским коллегам обмениваться информацией о разоблаченных схемах по уклонению от налогообложения, участниках таких махинаций и другой оперативной информацией, что позволит отрабатывать выявленные факты одновременно двумя ведомствами. Ведь зафиксированы отдельные случаи создания преступных группировок, в составе которых есть граждане обеих стран.

За счет таких совместных действий в ГФС ожидают решить вопрос с незаконным экспортом лесоматериалов. Так, представители Нацполиции Румынии, в частности, отметили одним из важных шагов в направлении противодействия контрабанде в Украину введение уголовной ответственности за такие преступления. Кроме того, румынские коллеги заявили о поддержке с их стороны реформы фискальной системы Украины и готовности к сотрудничеству в общих вопросах, в том числе и в оперативной работе.