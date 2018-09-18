Сегодня 18 сентября 2018 года, 17:39

Прокурор Александр Жила осветил особенности вручения документов за пределами Украины

Модуль LHS «Досудебное производство с отсутствующим подозреваемым» с лекцией «Объявление подозрения лицу, проживающему за рубежом. Взгляд прокурора» продолжил Александр Жила, прокурор отдела прокуратуры города Киева.

Александр Жила советует при подготовке правовой позиции обращаться к текстам международных конвенций на сайте Верховной Рады Украины. Также нужно обращать внимание на документы о ратификации. Отмечалось, что Украина имеет право не ратифицировать отдельные положения конвенций. К примеру, ряд статей Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоков к ней не ратифицированы Украиной.

Спикер подчеркнул, что в международном законодательстве оперируют понятием «обвинение и обвиняемый», тогда как предусмотренное украинским законодательством понятие «подозрение и подозреваемый» не всегда находит поддержу в судах других государств, что может повлиять на решение о выдачи лиц, подлежащих экстрадиции.

Прокурор обратил внимание на положения двусторонних соглашений с некоторыми государствами. Все они предусматривают порядок вручения документов, но не выделяют отдельно документы, связанные с подозрением. Договоры определяют способ подтверждения получения и язык, на котором они подготовлены. К примеру, США и Канада не требуют перевода подлежащих вручению документов на официальный язык этих государств в отличие от других аналогичных договоров. Также лектор отметил, что только договор с Панамой предусматривает вручение повестки о вызове обвиняемого, в большинстве других соглашений речь идет о вызове свидетелей, экспертов, которые имеют определенные иммунитеты на момент пребывания на территории вызывающего государства.

Говоря о практических аспектах международного сотрудничества, г-н Жила упомянул, что ответы на международные поручения являются, как правило, лаконичными. Вкратце указываются причины невыполнения поручения либо информация о приобщенных документах во исполнение международных документов. В то же время и прокурорам, и адвокатам для эффективности достижения целей каждой из сторон необходимо осуществлять коммуникацию с непосредственными исполнителями международных поручений.

Лектор уточнил технический механизм вручения сообщения о подозрении консульским учреждением. Возможна ситуация, когда подозрение вручает сотрудник такого учреждения либо представитель правоохранительного органа Украины на территории посольства или консульства. Следует понимать, что консульские учреждения — это территория Украины, и проводить процессуальные действия там можно в соответствии с национальным законодательством, но только в отношении граждан нашего государства и на условиях добровольности действий. «Не так просто вывезти документы из страны, где находилось консульское учреждение», — сказал Александр Жила. Как правило, документы должны передаваться консульской почтой. Кроме того, правоохранитель должен иметь заграничную командировку, оформленную в установленном порядке.