Сегодня 18 сентября 2018 года, 15:56

LHS: «Тактика защиты при розыске, задержании, экстрадиции» — тема лекции Дениса Бугая

В рамках LHS Денис Бугай, партнер ЮК VB PARTNERS, рассказал слушателям о процедуре объявления в розыск Интерполом, а также об особенностях экстрадиционных процедур.

Денис Бугай, говоря о глобальности сети Интерпол, сообщил, что около 16% всех подозреваемых Интерполом лиц разыскиваются отечественными правоохранительными органами (это примерно 2000–2500 лиц из Украины).

Кто же может быть объявлен в розыск Интерполом? С целью экстрадиции могут быть объявлены в розыск подозреваемые, обвиняемые и осужденные, которым грозит наказание за преступление не менее 2 лет лишения свободы или неотбытая часть наказания которых составляет не менее 6 месяцев, а также есть приговор суда или постановление о содержании под стражей. В розыск с целью установления местонахождения или сбора информации о лице могут быть объявлены подозреваемые, свидетели или пострадавшие, и не требуется приговор суда или постановление о содержании под стражей.

Объявление в розыск не является автоматическим и состоит из нескольких этапов. Сначала следователь или прокурор направляет запрос о розыске в Укрбюро Интерпола. Затем Укрбюро осуществляет первичную проверку запроса на соответствие требованиям международных актов, в том числе актов Интерпола. После проверки,Укрбюро обращается к Генеральному секретариату с целью опубликования запроса, Генеральный секретариат осуществляет повторную проверку запроса и после этого публикует сообщение о розыске, о чем информирует всех стран-участников.

Лицо может быть объявлено в публичный или непубличный розыск. Так, лицо, которое объявлено в розыск, может и не знать об этом, если инициатор попросил о непубличном розыске. Информация о таком розыске предоставляется только по письменному запросу в течение 4 месяцев.

Для того чтобы отменить розыск, адвокат должен обосновать одно из следующих оснований. Так, нельзя объявлять в розыск лицо по политическим, религиозным, коммерческим мотивам преследования или в случае, если существует риск нарушения прав человека на справедливый суд, на свободу слова, а также при угрозе пыток и бесчеловечного обращения в стране-инициаторе.

В основном юридическими основаниями для розыска, задержания и экстрадиции могут быть каналы Интерпола, Европейская конвенция о выдаче правонарушителей, Европол и европейский ордер на арест. Основания для отказа в экстрадиции очень близки с основаниями в отказе розыска Интерполом. Но в случае экстрадиции основанием для отказа также могут выступать угроза жизни и здоровью, ненадлежащее медицинское обеспечение и необоснованность обвинения.

Чтобы доказать все вышеперечисленные основания для отказа в розыске и экстрадиции, адвокат использует, в частности, материалы СМИ, отчеты правозащитных организаций, цитирует публичные заявления органов государственной власти, иллюстрирует условия содержания в украинских СИЗО.

Как пример ссылки на авторитетные СМИ, лектор привел информационное агентство DW, которое сообщало, что «с начала года в Лукьяновском СИЗО умерли 15 заключенных». Ссылаясь на правозащитные организации, лектор рекомендовал обращаться, в частности, к таким документам, как Ежегодный периодический доклад Комитета ООН против пыток, отчет Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания при Совете Европы, доклады Международной организации Amnesty International. В качестве примера заявлений представителей власти, которые могут послужить доказательством нечеловеческого обращения, Денис Бугай привел фразу министра Юстиции Павла Петренка, который после осмотра Лукьяновского СИЗО сказал: «Не дай Бог кому попасть в эти старые СИЗО».

Поэтому лектор обратил внимание слушателей, что все авторитетные отчеты и заявления могут послужить аргументацией для отказа как в розыске Интерполом, так и в экстрадиции.