Сегодня 18 сентября 2018 года, 19:21

«Внешэкономбанк» жалуется, что Украина «поощряет невозврат банку кредитов»

«Внешэкономбанк» (ВЭБ) призвал Украину вступить в переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций принадлежащего ему «Проминвестбанка» (ПИБ).

Как передает FinClub, в распоряжении «Коммерсанта» оказалось письмо ВЭБа от 14 сентября 2018 года, адресованное Президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру страны Владимиру Гройсману, министру иностранных дел Павлу Климкину, министру экономического развития и торговли Степану Кубиву и главе Национального банка Украины Якову Смолию.

В письме госкорпорация указывает, что Украина нарушила заключенное с Россией соглашение 1998 года о взаимной защите капиталовложений, и предлагает им «незамедлительно связаться и вступить в переговоры по дружественному урегулированию спора».

Инвестиционный спор в рамках соглашения 1998 года, по мнению ВЭБ, возник из-за того, что Украина с 2014 года «совершает деяния, которые носят международно-противоправный характер».

В частности, «националистически настроенные активисты» лишь в 2017 году провели 43 акции относительно отделений ПИБ и еще 37 — относительно банкоматов. Акции, по мнению ВЭБ, были организованы государством и привели к «критическому ухудшению экономического состояния банка».

Санкции Украины против российских госбанков привели к тому, что ПИБ был отрезан от рынка ценных бумаг и не смог переводить средства в пользу связанных с ним лиц (например, возвращать полученные от ВЭБ межбанковские кредиты). Украинским госпредприятиям с марта 2017 года было запрещено размещать в ПИБ средства.

Кроме того, самый крупный должник банка — ПАО «Украинская железная дорога», — получивший кредиты на 153 млн долларов США, находится в просрочке более трех лет. Так как учредителем заемщика является правительство Украины, ситуация, по мнению ВЭБ, свидетельствует о том, что государство поощряет невозврат банку кредитов.

Последней каплей стал арест акций ПИБ по решению Киевского арбитражного суда. Гаагский арбитраж в мае вынес решение по иску 19 компаний против РФ, которые могут быть связаны с бывшим собственником «ПриватБанка» Игорем Коломойским, присудив истцам около 130 млн долларов США компенсации за потерю недвижимости в Крыму.

На прошлой неделе Апелляционный суд Киева в рамках исполнения данного решения арестовал акции ПИБ, а также украинских «дочек» Сбербанка и ВТБ. В своем письме ВЭБ называет это решение «незаконной экспроприацией инвестиций», которая носит косвенный характер. Она не привела к лишению собственности, а «свела к нулю» стоимость принадлежащих ВЭБ акций ПИБ, которые на 1 марта 2014 года стоили 2,27 млрд долларов США.

За нарушения соглашения 1998 года предусмотрена ответственность в виде компенсации расходов и убытков инвесторов, а также проценты, предупреждает ВЭБ в конце письма.

Старший вице-президент, руководитель правовой дирекции ВЭБ Игорь Краснов заявил, что точный размер компенсации будет определен в ходе переговоров с Украиной. Если же переговоры зайдут в тупик, то ВЭБ через шесть месяцев сможет обратиться в Стокгольмский арбитраж. Пойдет ли Украина на переговоры, узнать у адресатов письма «Ъ» не удалось.