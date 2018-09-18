Сегодня 18 сентября 2018 года, 17:39

Генпрокурор назвал правовые основания для экстрадиции гражданина РФ Тимура Тумгоева

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и заместитель Генерального прокурора Евгений Енин прокомментировали СМИ ситуацию с экстрадицией гражданина РФ Тимура Тумгоева. Соответствующая информация опубликована на сайте ГПУ.

Генеральный прокурор отметил, что информация о том, что экстрадированный в Россию гражданин РФ Тимур Тумгоев является участником АТО, не нашла своего подтверждения. «За два года процесса над Тумгоевым, который разыскивается по «красной карточке» Интерпола за участие в международно признанной террористической организации ИГИЛ на территории Сирии, о чем он лично подписал протокол в момент задержания, никаких заявлений о его вероятном участии в любом добровольческом батальоне или в Вооруженных Силах Украины ни от него, ни от его адвокатов или собратьев не поступало», — отметил Юрий Луценко.

Также он подчеркнул, что решение о его задержании для экстрадиции является обязательным для всех государств — участников международных договоров в рамках выполнения поручений Интерпола. «Мы должны первыми придерживаться всех международных соглашений о противодействии террористическим организациям, в частности ИГИЛ, если мы хотим, чтобы весь мир преследовал террористов «ЛНР» и «ДНР», которые воюют с Украиной», — подчеркнул он.

«Более того, после изменения меры пресечения примерно год назад, когда Тумгоева суд по согласованию с прокуратурой освободили из-под стражи до завершения экстрадиционного процесса, он лишь несколько раз, согласно техническим данным украинских спецслужб, находился в 30 км от Мариуполя, в стороне, противоположной линии фронта, и то меньше недели. Поэтому о каком-либо участии практически в АТО Тумгоева мы узнали только по заявлениям его якобы собратьев уже после завершения двухлетнего процесса», — добавил Юрий Луценко.

Также он отметил, что указом Президента Украины и законодательством Украины урегулирована возможность участия в боевых действиях на стороне Украины иностранных граждан — это делается исключительно на контрактной основе.

В качестве примера Генеральный прокурор привел ситуацию с задержанием гражданина Грузии Гии Церцвадзе год назад, который мог быть выдан в РФ в порядке экстрадиции, но после поступления письма от батальона «Киевская Русь» о том, что указанное лицо участвовало в боевых действиях на стороне Украины в составе сначала добровольческого подразделения, а затем — ВСУ, этого не было сделано.

Также Юрий Луценко отметил, что Европейский суд по правам человека рассматривал обращение Тимура Тумгоева о принятии мер по приостановлению процедуры экстрадиции в РФ. «ЕСПЧ в свое время принял решение о приостановлении экстрадиции, но в конце 2016 года сам же его и отменил после рассмотрения дела по сути. Таким образом, ЕСПЧ признал, что в случае Тумгоева отсутствуют основания считать относительно его преследования РФ по политическому, религиозному или этническому признаку», — акцентировал внимание Генеральный прокурор.

«Тем не менее, учитывая заявления о возможном жестоком обращении с ним на территории РФ, уже сегодня наше консульство в РФ получило указание посетить его в соответствующем учреждении, где он содержится, и будет это делать регулярно, потому что мы имеем на это законные основания согласно международным конвенциям», — добавил он.

Заместитель Генерального прокурора Евгений Енин также отметил: «В случае выявления бесчеловечного обращения с Тимуром Тумгоевым или применения к нему пыток это обязательно станет основанием для составления в ЕСПЧ иска в отношении России, и даже появление такого иска сделает невозможной любую экстрадицию в РФ из любой цивилизованной страны мира».