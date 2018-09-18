Сегодня 18 сентября 2018 года, 17:39

НПУ презентует обзор законодательных изменений, касающихся выезда детей за границу

Отдел методического обеспечения и информационно-аналитической работы Нотариальной палаты Украины совместно с Комиссией НПУ по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и местного самоуправления подготовил обзор изменений, которые произошли в действующем законодательстве в течение июля-августа 2018 года относительно выезда детей за пределы Украины и порядка совершения нотариальных действий. Об этом сообщается на сайте НПУ.

28 августа 2018 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание», которым были внесены ряд изменений в некоторые законы. Кроме того, приказом Министерства юстиции внесены изменения в Порядок совершения нотариальных действий.

Подробно с обзором изменений от 11 сентября 2018 можно ознакомиться на «Нотариальной платформе» в разделе «Единая нотариальная практика» («Информационные письма НПУ»).